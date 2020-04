La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/abr/2020 Regionales:

Desalientan a cruzar a Entre Ríos en Semana Santa







El operativo se inició el miércoles y finalizó ayer a medianoche, intentando detectar a ocasionales vacacionistas. Prácticamente no hubo demorados por no respetar la cuarentena. A partir del miércoles a primera hora de la mañana y hasta hoy hasta la media noche, se montó un operativo de retenes sobre la ruta 6 antes de la rotonda del puente Zárate Brazo Largo, con el objetivo de detectar y desalentar ciudadanos en plan de pasar Semana Santa en Entre Ríos. "Hubo gente que tuvo que dar alguna explicación de más y se la hizo entrar en razones, pero en general puedo decir que no tuvimos que impedir un éxodo masivo de inconscientes ni mucho menos. En general eran todos vecinos de la zona en tránsito justificado", comentó al respecto el Jefe del Comando Patrulla Campana. Del operativo, y en forma alternativa, participaron efectivos del Comando Patrulla Campana, Comando Patrulla Zárate, Zárate Primera, y Lima. Además, el Destacamento Vial que se encuentra en las inmediaciones, hizo lo propio sobre la ruta 193, entre Ruta 9 y la mencionada rotonda.

El operativo se montó sobre Ruta 6, antes de llegar a la rotonda. El Comando Vial hizo lo propio sobre la 193.



