Efemérides del día de la fecha: 11 de abril

DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1997, en este día se conmemora el nacimiento del Dr. James Parkinson, se pretende generar conciencia acerca de la enfermedad de Parkinson y difundir información sobre los síntomas previos, la evolución y el tratamiento de la misma. James Parkinson nació en el año 1755 en Shoreditch, Inglaterra. Hijo de un boticario y cirujano, Parkinson siguió los pasos de su padre y, en el año 1784, se graduó de cirujano al aprobar el examen de "The Corporation of London". Al poco tiempo, lo reemplazó en su trabajo en Hoxton Square y empezó a publicar sus primeros trabajos de los que se destacaron sus escritos sobre la peritonitis. Sin embargo, el "Ensayo sobre la parálisis agitante", publicado en el año 1817, lo hizo trascender en la historia por ser el primero en describir sistemáticamente los síntomas de la que enfermedad que llevaría su nombre en el año 1877: "movimientos involuntarios de carácter tembloroso, con disminución de la fuerza muscular que afectan a las partes que están en reposo y que incluso provocan una tendencia a la inclinación del cuerpo hacia delante y una forma de caminar con pasos cortos y rápidos. Los sentidos y el intelecto permanecen inalterados". Falleció en el año 1824 en Londres, Inglaterra. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la presencia de síntomas motores como la pérdida de los reflejos postulares, temblor de reposo, rigidez, bradicinesia (lentitud) y no motores como trastorno del sueño, depresión, constipación y perdida de olfato. Esta enfermedad es padecida, aproximadamente, por 1 de cada 1000 mil personas a partir de los 55 años aunque se pueden dar casos en menores de 40 años. FALLECE ALFREDO ALCÓN Alfredo Félix Alcón Riesco nació el 3 de marzo del año 1930 en Ciudadela, Buenos Aires. Inspirado por la obra "Ricardo III" de William Shakespeare, Alfredo comprendió que su vocación era la actuación en su adolescencia empezando su formación en el Conservatorio de Arte Dramático en el año 1944. Al finalizar sus estudios, inició su carrera en la radio haciendo pequeños papeles para el ciclo de Radio Nacional "Las dos carátulas" y breves intervenciones en el informativo de Mercado Central. Pero su anonimato terminó cuando lo filmaron mientras leía en radio y las propuestas para actuar en la gran pantalla le llovieron: "me hicieron un plano leyendo ante el micrófono y, desde entonces, comenzaron a llamarme para el cine". En el año 1955 debutó en el cine protagonizando la película "El amor nunca muere" junto a Mirtha Legrand y, al año siguiente, volvió a actuar junto a la "Chiqui" en "La pícara soñadora." A partir de ese momento, su presencia en las películas se hizo más frecuente llegando a protagonizar más de 40 películas en las que se destacaron sus actuaciones en "Un guapo del 900" (1960), "Martín Fierro" (1968), "El santo de la espada" (1970), "Güemes, la tierra en armas" (1971), "La maffia" (1972), "Los siete locos" (1973) y "Boquitas pintadas" (1974). También actuó en la pantalla chica en las series "Por el nombre de Dios" (1999), "Vulnerables" (2000), "Durmiendo con mi jefe" (2003) y "Los únicos" (2011). Por otra parte, en el teatro, sobresalió en las obras "Yerma" de Federico García Lorca, "La muerte de un viajante" de Arthur Miller, "Hamlet", "Ricardo III", "El rey Lear" de William Shakespeare; asimismo dirigió las obras "Herramientas", "Final de partida" y "¡Shakespeare, todavía!" Falleció en el año 2014 en Buenos Aires. SE LANZA EL VIDEOCLIP DE "SWEET CHILD O´MINE" Un día como hoy en el año 1988, se lanzaba el videoclip de la canción "Sweet Child o´ Mine." Dirigido por Nigel Dick y grabado en el salón de baile de Huntington en California, el video permitió que la canción de "Guns N´ Roses" tuviera mayor difusión y se convirtiera en el primer sencillo de la banda en llegar al puesto N° 1 del "Billboard Hot 100" ese mismo año. No obstante, el hecho de que se acortara el video, de originalmente 5:56 minutos a 4:12, eliminando parte del solo de guitarra de Slash, enfureció a Axl Rose: "odio la edición de ´Sweet Child o´ Mine´ […] Mi parte favorita de la canción es el solo lento de Slash, es la parte más heavy para mí. No hay ninguna razón para que falte, excepto para crear más espacio para los anunciantes, por lo que los propietarios de estaciones de radio pueden obtener más dinero de la publicidad".

