La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/abr/2020 Recomendaciones para una lactancia segura en tiempos de coronavirus







No se ha demostrado la transmisión transplacentaria del virus como así tampoco a través de la lactancia, por lo que las embarazadas, los recién nacidos y los pacientes pediátricos no son consideradas poblaciones especialmente vulnerables para este virus. Recordá que si estás embarazada (en cualquier trimestre de la gestación) debés recibir la vacuna antigripal para protegerte y proteger en forma indirecta al bebé. ¿Es recomendable amamantar mientras circula el virus? La leche materna es el alimento más nutritivo y el que puede proteger al bebé de muchas enfermedades. Por lo tanto, no dejes de amamantar a tu hijo. En cuanto al uso de tapabocas, se sugiere seguir las recomendaciones generales para toda la población. ¿Puedo seguir amamantando si contraje Covid-19? Según las recomendaciones internacionales (Organización Mundial de la Salud) las madres que hubiesen contraído Covid-19, pueden optar por seguir amamantando a sus bebés, o darles la leche que se han extraído, extremando las medidas de higiene y protección, es decir, utilizando barbijo y lavándose las manos antes y después de tocar al bebé. El principal riesgo para los lactantes alimentados a pecho es el contacto con las secreciones respiratorias de la madre. Por eso es importante seguir las siguientes pautas de cuidado para una lactancia segura: - El amamantamiento debés hacerlo fuera de tu cama, ya que éste es un entorno potencialmente contaminado. - Utilizá barbijo. - Evitá que el bebé tenga contacto con tu ropa, podés colocarte un camisolín por encima. - Higienizá tus manos con agua y jabón o con gel alcohólico antes y después de entrar en contacto con el bebé. - Si realizás extracción manual de leche, lavate las manos antes de tocar el sacaleche o las partes de la mamadera y lavá todas las piezas después de cada uso. - Terminado el amamantamiento, un cuidador sano puede ayudarte con el cuidado del bebé. Si vos o tu bebé tienen fiebre, tos o dificultad para respirar, llamá al médico de inmediato. Fuente: https://www.swissmedical.com.ar/

