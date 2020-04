Están enmarcadas en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Alcanzará a los empleados de las entidades, pero no incluye a los futbolistas profesionales. El ministerio de Turismo y Deporte oficializó una batería de medidas para las empresas turísticas y, también, para los clubes deportivos. Entre ellas está la reducción o la postergación del pago de los aportes patronales y contribuciones sociales del mes de marzo y el pago de asignaciones compensatorias al salario para clubes con menos de 100 empleados. Aquellas instituciones que tengan una nómina superior podrán acceder a los llamados programas de Recuperación Productiva (REPRO), que establece una prestación mínima por trabajador de $6.000 y un tope de $10 mil. La medida es exclusiva para los trabajadores en relación de dependencia y no incluye a los futbolistas profesionales. "Conocemos bien el rol social que cumplen los clubes y cómo se pusieron inmediatamente a disposición, ofreciendo sus instalaciones para combatir esta pandemia. Por eso vamos a acompañarlos en este momento crítico con estas medidas y con otras que anunciaremos oportunamente", señaló el responsable de la cartera de Turismo y Deporte, Matías Lammens. El expresidente de San Lorenzo fue el principal impulsor dentro del gobierno del paquete de ayudas a los clubes, que deberán presentar los documentos para acceder a los beneficios y cumplir con ciertos requisitos, entre los que se destacan: demostrar que sus actividades hayan sido afectadas sustancialmente por la pandemia del coronavirus, mostrar una "sustancial reducción" en sus ingresos luego del 20 de marzo de 2020 y acreditar una cantidad relevante de trabajadores afectados, en aislamiento obligatorio por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al coronavirus. La puesta en marcha del programa de ayudas será a través de la página de la AFIP, que dispondrá un servicio específico para las entidades interesadas. Tendrán tiempo hasta el 15 de abril para registrarse en el "Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción". Luego, el sistema les pedirá datos económicos, que tendrán que completar para finalizar su inscripción y acceder a los beneficios. Más allá de esta medida, a la que Lanús y Ferro Carril Oeste ya habrían mostrado su voluntad de acogerse, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantiene conversaciones con el Ejecutivo nacional y también con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para avanzar en un programa de beneficios integral "que permita a las instituciones seguir en pie", apunta el sitio Doble Amarilla. La búsqueda de la AFA sería un paquete diseñado y entendido a la medida de los clubes y no un paquete para PyMEs adaptado al fútbol. Entre otras cuestiones se piden créditos blandos y recuperar los beneficios del Decreto 1212 que modificó Mauricio Macri y que la AFIP de Marcó del Pont reglamentó

EL MINISTRO MATÍAS LAMMENS Y LA SECRETARIA DE DEPORTE, INÉS ARRONDO.



Coronavirus:

El gobierno nacional dispuso medidas de ayuda a los clubes deportivos

