Pandemia:

Los clubes de la ciudad esperan seguir contando con sus socios

El CCC y el CBC debieron suspender sus actividades por la pandemia y reconocen que pueden caer en situaciones límites en cuanto a lo económico. Mientras tanto, se mantienen activos en las redes sociales con videos de sus profesores y han puesto sus instalaciones a disposición del Municipio. Las medidas establecidas para frenar la expansión del coronavirus mantienen cerrados los clubes de la ciudad desde el pasado 13 de marzo. Y, además, han generado diversas distorsiones en la economía en general, un combo que se puede volver fatal para las instituciones deportivas, más allá de las medidas de ayuda que dispuso el gobierno nacional. "Estamos pidiendo la colaboración y el acompañamiento de los socios con el pago de la cuota social. Sabemos que esta pandemia y su cuarentena ha trastocado la vida de todos y obviamente, también el bolsillo de mucha gente y muchas familias. Estamos pidiendo el acompañamiento para con el club y sus profesores, porque dependemos mucho de lo que aporta el socio", explicó Roberto Pérez, Presidente del Club Ciudad de Campana, en diálogo con FM Radio City. "Estamos pensando en cómo retribuir este acompañamiento, esta solidaridad, más adelante. Ver qué podemos brindarle al socio una vez que nos pongamos en marcha nuevamente. Pero por ahora pedimos su acompañamiento. Cuando se habla de solidaridad creo que lo que se pone en juego es que la prioridad sea el otro. El tema de quedarse en casa es para cuidar al otro también. Si no tenemos solidaridad, esto puede ser muy doloroso; poniendo el cuero en favor del otro será la única forma de salir de esto", agregó el titular de la entidad Tricolor. Por su parte, Gerardo De Franceschi, Presidente del Campana Boat Club, reconoció que la situación "está complicada para todos" y en cuanto a la entidad en particular remarcó: "El único ingreso que tenemos es la cuota social. Otras facturaciones como el alquiler de quinchos y salones, que ayudan a engrosar la recaudación, están paradas". En ese sentido, también en diálogo con FM Radio City, agregó: "Hay que agradecerle a toda la masa societaria que hace un esfuerzo en mantener la cuota al día, porque es lo único que tiene hoy el club para cumplir con sus empleados. Si todos los socios tomaran la decisión de borrarse, el club desaparecería; no habría forma de mantener la institución". Según los datos compartidos por ambos, el CCC cuenta con 5.900 socios y 54 empleados directos, mientras que el CBC reúne 4.100 socios y tiene 48 contratados de manera directa. Tanto Pérez como De Franceschi aseguraron que la prioridad es el pago de salarios, aunque también aclararon que los clubes siguen necesitando de mantenimiento y en ese aspecto también se está trabajando actualmente. En estos días, ambos presidentes siguen atentamente tanto el cumplimiento de pago de las cuotas sociales como las bajas que se registran. Y coincidieron en remarcar que, a través de las redes sociales y correos electrónicos, siguen abiertas distintas vías de comunicación para aclarar dudas y ofrecer alternativas a sus asociados. Además, las redes sociales de ambas instituciones también están ofreciendo por estos días diferentes actividades de recreación y tutoriales de entrenamientos tanto para sus atletas como para sus socios. "Los profesores le están poniendo mucha garra", remarca Pérez. Otra coincidencia en este tiempo de pandemia para ambas instituciones es que las dos han puesto sus instalaciones a disposición del Municipio. De hecho, en el CBC se están alojando 50 efectivos policiales que llegaron a Campana semanas atrás. Mientras que algunas dependencias del CCC ya han sido evaluadas y podrían ser utilizadas próximamente en el marco de las demandas que ha generado el coronavirus.

EL CAMPANA BOAT CLUB ESTÁ ALOJANDO ACTUALMENTE A 50 EFECTIVOS POLICIALES QUE LLEGARON A LA CIUDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA.



