La robaron pero no radicó la denuncia

Fue viernes por la mañana en el barrio Don Francisco. Dos jóvenes se llevaron efectivo y un celular de una verdulería. Si bien el Comando Patrulla Campana se hizo presente en el lugar a partir de comentarios de vecinos y lo publicado en las redes sociales, la dueña de "La Verdulería" sufrió un robo el viernes por la mañana y no quiso radicar la denuncia. En el local comercial que se encuentra sobre la calle Bartneche, entre Comelli y Perrone, en el barrio Don Francisco. Aparentemente, los asaltantes serían dos jóvenes de entre 17 y 22 años oriundos del barrio Lubo. En esta ocasión se hicieron de un teléfono celular y alrededor de $1000 en efectivo.

“La Verdulería" está sobre la calle Bartneche, al lado de una carnicería, en el barrio Don Francisco.



