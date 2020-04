La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/abr/2020 Tocar el cielo con las manos:

Podés ver el video escaneando este código QR o haciendo click en él. Con tan solo 14 años la vecina campanense participó de la apertura de Showmatch, formó parte de un grupo de chicos que hizo una canción junto a Alejandro Lerner para UNICEF, fue tapa de una revista y ahora hace unos días tuvo la alegría que Ricky Martín compartiera una historia suya en Instagram cantando "Fue una locura, no me lo esperaba". En diálogo con La Auténtica Defensa cuenta un poco de ella y sus sueños. "La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante", expresa el poeta Paulo Coelho y sin lugar a dudas la vecina campanense Alma Giuliano Albo (14) da Fe de eso. La semana pasada, en plena cuarentena haciendo lo que más le gusta: cantar, recibió la feliz noticia que el cantante Ricky Martín compartió en su historia de Instagram un cover de ella. "Estaba mi mamá en la habitación cuando Ricky Martín subió la historia, fue una locura, realmente no me lo esperaba, pegué un grito increíble y yo estaba muy feliz, su mensaje fue muy lindo. Estoy super contenta y no pareciera posible que Ricky Martín haga eso y subiera mi mensaje a las redes", expresa Alma en diálogo con La Auténtica Defensa. El cover que hizo fue justamente la canción "Falta Amor" recientemente estrenada de Ricky junto a Sebastián Yatra. No es lo primero con lo que "saltá a la fama la joven". El 2019 según lo define ella fue "una locura y tuve un montón de experiencias super lindas". Participó de la apertura de Showmatch programa conducido por Marcelo Tinelli. Además cantó junto a Alejandro Lerner y otro grupo de chicos una canción hermosa para UNICEF. Y también fue tapa de la revista Tweens 15 en abril donde le realizaron un reportaje. "Todo eso en un solo año fue una locura", remarca. Sobre sus inicios en la música cuenta que todo empezó "como un juego con mis primas cuando era chiquita, siempre en las reuniones familiares que nos juntábamos, cantábamos y hacíamos coreografías, nos entreteníamos con eso y ahí fue donde me empezó a gustar lo artístico". En el 2016 cuando tenía 10 años surgió el interés por aprender a tocar la guitarra, es por eso que comenzó con las clases de ese instrumento y a eso le sumó el canto. Dos años después, comenzó con clases de piano en el Espacio Campana Joven. En relación a sus gustos musicales asegura "me escucha escuchar cualquier cosa, si abrís mi Spotify podes salir espantada de lo rápido que puedo cambiar de un género a otro, en dos segundos puedo escuchar Rock Nacional, Jazz, hasta Pop pero para cantar prefiero el Pop o las baladas de Sebastián Yatra o Aitana". Sus ídolos y grandes referentes a seguir en la música son: Ariana Grande y Morat. También admira a Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Lali Esposito y Aitana. Como toda adolescente, y justo en esta cuarentena uno tiende a explorar el mundo virtual al respecto cuenta "tengo varias cosas del colegio para hacer pero al estar en casa organizo mejor los tiempos, hago covers, grabo para YouTube o edito. Tengo ganas de salir de mi casa pero dentro de todo hago varias cosas y la Cuarentena la estoy llevando bastante bien y productiva". Con una dulzura que la caracteriza, Alma se define como una persona bastante auto exigente en todo sentido desde la escuela, la música y con todo, "me tengo bastante cortita aunque si bien mi personalidad es super tranquila y soy muy organizada". En la entrevista agradece el apoyo de su familia, sus papás y sus hermanos Esmeralda (11) y Luciano (7). "Me llevan a todas partes y me bancan las horas que tengan que ser, están siempre". Sin tener muy clara cómo me imagina a sus 20 años de lo que sí está segura Alma es dedicarse a la música, "así como hace Ariana Grande que es mi referente, tener canciones propias, hacer giras y shows. Básicamente vivir de la música. ¿Sueños?: Viajar por el mundo para conocer y además trabajando de lo que me gusta en este caso la música y seguir aprendiendo mucho más tanto de lo musical como en todo los aspectos. REDES SOCIALES Su cuenta de Instagram (@soyalmaok), que abrió hace un año, tiene más de 350 mil seguidores. En su feed hay vídeos interpretando los temas del momento, y además, fotos de la revista Tweens 15 de la que fue tapa. "Las redes sociales son muy importantes, todo lo que estoy logrando se debe gracias a las redes. Es una herramienta super importante y copada. Son buenísimas y las se manejar", sintetiza.





