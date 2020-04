La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/abr/2020 Solís: "Estar en Primera División ayuda mucho al crecimiento como jugador"







El delantero campanense que se desempeña en Aldosivi atraviesa estos días de aislamiento obligatorio en Mar del Plata. En diálogo con LAD repasó la "muy positiva" temporada que ha tenido en el Tiburón: "Me ha dado mucha confianza", asegura. Además, también contó sus expectativas a futuro. El inicio de la carrera profesional de Nazareno Solís fue tan ascendente como veloz. Debutó en Villa Dálmine a los 19 años de la mano de Walter Otta, a finales de 2013 en la Primera B Metropolitana y, pocos meses después, explotó con la llegada de Sergio Rondina en aquel equipo que debió luchar hasta el final para mantener la categoría. Y tras una experiencia en la Universidad de Chile le llegó el momento del Nacional B: fue parte importante de la gran campaña del Violeta en 2015, mientras que en el primer semestre de 2016 (Torneo de Transición) fue figura del Talleres de Córdoba que logró el ascenso a la Superliga. Si todo ello resultó soñado, la frutilla del postre, en ese mismo 2016, fue su arribo a Boca Juniors, que todavía es dueño de su pase. Claro está: hacerse un lugar en el Xeneize es sumamente difícil para cualquier futbolista y el campanense no fue la excepción en aquel equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto que se consagró campeón en la temporada 2016/17. Disputó cuatro encuentros en ese torneo y solamente fue titular ante Patronato en La Bombonera. Las pocas oportunidades en Boca lo llevaron a considerar nuevos destinos para tratar de afianzarse en la Superliga y seguir creciendo como jugador. Primero pasó a Huracán (10 partidos) y luego a San Martín de San Juan (15 partidos, 1 gol), equipos en los que tuvo mejores chanches, aunque no las suficientes. Por eso, su actual temporada en Aldosivi de Mar del Plata ha sido, desde lo individual, su mejor campaña en la máxima categoría del fútbol argentino: ha disputado 18 partidos (15 como titular) y ha convertido 3 goles. El último de esos tantos lo marcó en el último encuentro que disputó el Tiburón: la derrota 4-3 como local frente a Racing Club por la primera fecha de la Copa de la Superliga. Después, llegó el parate por el coronavirus y el aislamiento obligatorio que "Naza" está cumpliendo en el departamento que habita en la zona del barrio Los Troncos, a una cuadra del mar. "Es una parte relinda de Mar del Plata", destaca Solís, que vive junto a su novia y el pequeño Román, quien "va camino a los 3 años" y obliga a la pareja a "buscar variantes para divertirse" durante este encierro obligatorio que impuso el coronavirus. "Ya pregunta por qué no se puede salir", se ríe Naza, quien en diez días y todavía en cuarentena cumplirá 26 años. -¿Cómo fue la adaptación a Mar del Plata? -Cuando llegué era invierno y hacía mucho frío, jejeje… Pero es una ciudad muy linda para disfrutar con la familia. Vivo en una zona muy tranquila, muy familiera y eso me ayuda a disfrutar mucho de esta ciudad. -¿Y cómo se entrena en estos días de aislamiento? -Todos los días, el profe nos manda ejercicios teniendo en cuenta el espacio con el que cuenta cada jugador y de qué elementos dispones. Arma la rutina en base a ello. Después nos llama para saber cómo nos fue, qué nos pareció la rutina y no le podés mentir porque sabe, je… Tenemos un cuerpo técnico muy exigente y eso está bueno. -¿Y cómo lleva el futbolista estos trabajos dentro de casa? Sobre todo, teniendo en cuenta que ya van más de tres semanas sin entrenamientos en el campo. -Es complicado. Más allá de los ejercicios que nos mandan, uno siente que va perdiendo el ritmo, que se va quedando. -Como jugadores, ¿tienen alguna idea de cuándo y cómo sería el regreso del fútbol? -Uno trata de ser optimista sobre el regreso a la actividad, pero está complicada la situación. Por ahora no sabemos nada, ni cómo sería el reinicio ni cómo seguiría el campeonato. Sobre todo con el tema del descenso y los equipos que podrían subir. Por suerte ahora estamos afuera de la zona de descenso y no le debemos nada a nadie, pero no sabemos si se va a volver a jugar. Estamos complicados porque estamos sobre la fecha. Por ejemplo, yo tengo contrato acá hasta junio (NdR: está a préstamo desde Boca Juniors, club con el que tiene vínculo hasta mediados de 2021). -De tus participaciones en Superliga, ¿ésta en Aldosivi ha sido la mejor? ¿Qué balance hacés? -Sí. Me estoy sintiendo muy bien. De mis participaciones en la Superliga ésta fue la más regular y en la que mayor participación tuve. Dispuse de más minutos, hice mis partidos más interesantes y he convertido goles. Para mí ha sido una temporada muy positiva acá en Aldosivi. Y es una pena este parate, porque el grupo venía creciendo. -Son un plantel joven. ¿Eso te ayudó? -Sí, está bueno. La mayoría somos jóvenes, debe haber solo cuatro o cinco jugadores que pasan los 30 años. Está bueno eso, porque el plantel se hizo muy unido y los grandes aportaron lo suyo, cagándonos a pedos cuando debían hacerlo. La estamos llevando muy bien como grupo. Además, la gente que rodea al plantel es muy buena y muy seria. -¿Con qué tipo de club te encontraste? -Uno muy lindo. El predio que tiene Aldosivi se encuentra llegando a Punta Mogotes y está muy bueno: dispone de varias canchas y un lindo gimnasio. Desayunamos y almorzamos ahí. Es un club que tiene una infraestructura gigante. Tiene mucha gente trabajando para el club y eso está buenísimo. -¿En qué sentiste que creciste como jugador en estos años en la Superliga? -Físicamente siento que crecí muchísimo. Si bien la velocidad siempre me caracterizó, creo que la complementé con otras cosas. También mejoré en adaptarme al juego, en no solo pensar en desbordar por afuera, sino volcarme por adentro y sumar también otras funciones adentro de la cancha desde lo táctico. Mejoré también en el control de la pelota, que es algo que siempre me costó mucho; en el posicionamiento del cuerpo, en cómo usar los brazos… Haber trabajado con diferentes cuerpos técnicos me ha permitido incorporar diferentes cosas y estar en Primera División ayuda mucho al crecimiento como jugador. Esta temporada en Aldosivi me ha dado también mucha confianza. -En junio se termina el préstamo en Aldosivi. ¿Empezaste a pensar en el futuro más allá de la incertidumbre actual por el coronavirus? -La idea a futuro es buscar siempre lo mejor para todos, para seguir creciendo como jugador, analizando qué alternativas tenga a disposición. Por el momento, Aldosivi me mostró interés para continuar acá en Mar del Plata, pero, como decís, todavía estamos en un terreno de incertidumbre en varios aspectos. Las expectativas son las de seguir creciendo como jugador. -¿Volver a Boca es una opción? -Sé que si vuelvo a Boca se me haría muy difícil jugar, por la calidad de jugadores que tiene el plantel. Así que seguramente estaremos buscando alguna alternativa nuevamente. Debo volver porque tengo contrato, pero después, seguramente buscaré un lugar en el que tenga más opciones de jugar. -En el último tiempo muchos futbolistas han emigrado en busca de más estabilidad o mejores opciones económicas. ¿Te seduce jugar en el exterior? -Acá en Aldosivi estamos al día, nos tratan muy bien y nos respetan mucho. Pero uno siempre está buscando la mayor estabilidad posible, sabiendo sobre todo que estamos atravesando años complicados. Pero más allá de lo económico, hoy pienso mi futuro desde lo futbolístico. Me gustaría conocer otro fútbol, ver cómo me va quizás en alguna liga en la que se juegue de manera más dinámica, sin tanta fricción, para aprovechar un poco más mis características. Así que la posibilidad de jugar en el exterior también me interesa a futuro.

NAZARENO HA CONVERTIDO 3 GOLES ESTA TEMPORADA EN ALDOSIVI. EL ÚLTIMO QUE MARCÓ FUE FRENTE A RACING EN MAR DEL PLATA EN EL ÚLTIMO PARTIDO ANTES DEL PARATE POR EL CORONAVIRUS. SU AMOR POR CAMPANA Los deportistas profesionales, por lo general, desarrollan sus carreras lejos de su tierra natal, añorando poder regresar a sus lugares de origen de tanto en tanto. Y ello no es hoy una excepción para Nazareno Solís, sobre todo en tiempos de aislamiento obligatorio: "Extraño todo de Campana. El otro día hablaba con mi novia y le decía que tenía muchas ganas de estar allá, con mis viejos, con mis amigos… Si bien ahora no se puede, se extraña eso, se extraña estar en casa con la familia, estar en el barrio, charlar, divertirse, compartir una comida. Son las cosas que extraño de Campana. Nací y crecí ahí, es mi lugar y lo voy a elegir siempre. Por todo: por mi familia, mis amigos, por la ciudad, por su gente y por Dálmine, que me gustaría ir a verlo a la cancha. Campana es una ciudad muy linda y se la extraña". SU ACTUAL DT, EL "PAPÁ FUTBOLÍSTICO" DE MESSI Tras la salida de Gustavo Álvarez en la octava fecha de la actual temporada, Aldosivi debió buscar un nuevo DT para su plantel. Y el elegido fue Ángel Hoyos, quien inició su carrera como entrenador en España, en las divisiones menores del Barcelona, donde conoció desde muy chico a Lionel Messi. De hecho, en 2005, "La Pulga" no dudó en elogiarlo: "Fue mi primer técnico en Barcelona, fue mi papá futbolístico. Me ayudó muchísimo desde que llegó a Barcelona, en todo momento estuvo conmigo. Me aconsejaba, me enseñó cosas e hizo todo lo posible para que yo pueda llegar a Primera División". Hoyos dejó el Barcelona en 2005 y comenzó a trabajar con equipos de Primera División en Grecia, donde inició un periplo que lo llevó también a Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Chile y México antes de recalar en Aldosivi. "Tiene un nivel de entrenamiento que lo muestra como si fuera un DT europeo, porque es un estilo que no se ve mucho acá. Trabaja mucho en el detalle, aprovecha estadísticas y te deja enseñanzas. Desde la llegada de él crecimos mucho como grupo. Nos cambió la forma de pensar, de jugar y también desde lo físico. Estamos todos muy contentos e impresionados del cuerpo técnico que tenemos", lo destaca Solís. Y si Messi comenzó a trascender en el Barcelona jugando como extremo por derecha, a perfil cambiado, algo de ello ha tomado Hoyos con Nazareno, quien en sus últimas presentaciones en Aldosivi ha ocupado ese puesto, siendo zurdo también: "Me dio mucha confianza para jugar en esa posición y últimamente vengo jugando ahí, sintiéndome importante. Hoyos tiene una visión del fútbol que te ayuda a crecer mucho", aseguró el campanense.

