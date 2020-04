Fue en el edificio de Balbín al 800, luego de un fogonazo en un tomacorriente. Bomberos Voluntarios acudió a un llamado de emergencia luego que se desatara un principio de incendio en el 6to. piso del edificio que se encuentra sobre la Av. Balbín al 800. Todo se inició con un cortocircuito y fogonazo en un toma corriente que no pasó a mayores al ser controlado rápidamente por la dotación del móvil 48 a cargo de Diego Rodríguez.

El incidente tuvo lugar en el 6to. piso, pero no pasó a mayores.





El portero cortó las térmicas para realizar las reparaciones correspondientes

#Dato Principio de incendio en el edificio de balbín al 800, fogonazo en un tomacorrientes en el 6to piso, no pasó a mayores, Bomberos?? móvil 48 a cargo de Diego Rodríguez, verificaron el lugar, luego el portero cortó las térmicas para realizar las reparaciones correspondientes pic.twitter.com/yf0L1YSVAA — Daniel Trila (@dantrila) April 11, 2020

Principio de incendio en el sexto piso

