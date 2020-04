Así lo señalaron desde el Municipio. Además, detallaron las nuevas actividades exceptuadas en la norma emitida en las últimas horas por el Gobierno nacional. Y volvieron a solicitar a los vecinos que sean responsables y permanezcan en sus casas durante la cuarentena. Desde el Municipio aclararon hoy que la normativa emitida en las últimas horas por el Gobierno nacional no contempla la posibilidad de salir a correr ni de concurrir a espacios públicos. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nro 355 firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, prorrogó hasta del 26 de abril el aislamiento preventivo, social y obligatorio ante el avance de la pandemia del Coronavirus. Y las actividades exceptuadas de la cuarentena fueron enumeradas a través de una decisión administrativa publicada pasadas las 19 de este sábado. Según la norma aclaratoria, las actividades que serán exceptuadas hasta el momento son: - Circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista, para realizar breves salidas en la cercanía de su residencia, junto con un familiar o conviviente. En tales casos, las personas asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad y el Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica donde se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser confeccionada en forma digital. - Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista. Los profesionales deberán portar copia del Documento Nacional de Identidad de la persona bajo tratamiento y del Certificado Único de Discapacidad, o la prescripción médica correspondiente con los requisitos previstos en el inciso anterior. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos. El Banco Central establecerá, mientras dure la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los términos y condiciones en los cuales se realizará la actividad bancaria, pudiendo ampliar o restringir días y horarios de atención, servicios a ser prestados y grupos exclusivos o prioritarios de personas a ser atendidas, así como todo otro aspecto necesario para dar cumplimiento a las instrucciones y recomendaciones de la autoridad sanitaria. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. - Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán realizar atención al público. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún caso se podrá realizar atención al público. Pese a estas ampliaciones, desde el Municipio pidieron a los vecinos responsabilidad y recordaron que "hoy, la mejor manera de combatir el Coronavirus, es quedándonos en casa". "Sabemos que es un momento muy difícil, pero para enfrentar y luchar contra el avance de esta pandemia necesitamos de la responsabilidad y compromiso de todos", concluyeron.

Por ahora las actividades al aire libre no están permitidas.



Cuarentena:

Aclaran que no se puede salir a correr ni concurrir a espacios públicos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar