IFE: FECHA DE PAGO La ANSES anunció que el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) de $10 mil se pagará a partir del 21 de abril próximo para quienes declararon la clave bancaria CBU y desde el 6 de mayo en el caso de quienes eligieron "otra modalidad de cobro". Así lo indicaron fuentes de la ANSES, las cuales señalaron que las fechas de pago "están dentro de lo anunciado y no hay demoras por problemas informáticos". El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, había señalado inicialmente que el pago se realizaría luego del 15 de abril, pero hasta ahora no se habían precisado las fechas. El organismo también aclaró que "ya fue corregido" un error del sistema que le pedía a la gente presentarse en las sucursales de la ANSES en algunos casos. CRÉDITOS PARA SALARIOS El Estado nacional ya garantizó créditos por unos $ 90.000 millones para pagar salarios por parte de las pymes, y esta semana se espera reforzar el otorgamiento de garantías, porque "nada se construye sobre un cementerio de empresas", afirmó el titular del BICE, José Ignacio de Mendiguren. El funcionario consideró: "El Presidente sabe que si nosotros no hacemos lo imposible para mantenerlas vivas, va a ser imposible la recuperación futura. No es que ayudamos a la pyme porque es débil, sino porque es el núcleo que permite la reactivación del tejido social". De Mendiguren indicó: "46 bancos vinieron a pedir su cuota para poder tener esta garantía. En la semana, suscribieron por 90.000 millones de pesos". Se trata de créditos para las pymes con una tasa de 24% y con diferimiento de la primera cuota a los 90 días, anunciados el 30 de marzo último para el pago de salarios de pymes afectadas por la cuarentena. FECHA "INCIERTA" El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que "es incierta la fecha" del reinicio de clases y consideró que en la actual situación "hay que profundizar todas las herramientas que permitan de la mejor manera en un país desigual la continuidad educativa y pedagógica". Este viernes, el ministro sostuvo que la vuelta a clases será "priorizando la salud", que se está cubriendo la demanda de alimentos en las escuelas y que los países que no priorizan la salud "terminan pagando altos costos". "Para nosotros la prioridad es el cuidado de la salud y la fecha (del regreso a clases) es incierta como es en todos los países de la región, inclusive en el hemisferio norte que están viviendo la pandemia con mucha crudeza y varias semanas antes que nosotros", indicó Trotta. REFINANCIAMIENTO Las entidades del sistema financiero deberán refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito con tres meses de gracia, nueve cuotas mensuales iguales y consecutivas y una tasa nominal anual del 43%, indicó el Banco Central. La autoridad monetaria aclaró que los clientes que opten por no pagar el total del vencimiento no deberán realizar trámites para acceder a ese beneficio. Anteriormente había decidido que, en medio de la emergencia sanitaria, el vencimiento de los resúmenes de las tarjetas de crédito operados entre el 20 de marzo y el 12 de abril fueran trasladados al 13 de abril sin generar intereses resarcitorios.



