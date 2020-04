La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/abr/2020 Se puede denunciar sobreprecios en forma online







El Municipio recuerda que los vecinos pueden advertir a través de internet acerca de aquellos comercios que no respeten los precios máximos de referencia ni cumplan con las medidas sanitarias dispuestas para prevenir el Coronavirus. El Municipio reitera que está disponible un formulario digital para que los vecinos puedan denunciar a comercios por sobreprecios o que no cumplan con las medidas sanitarias de restricción dispuestas. Dicho formulario se encuentra disponible en la página web www.campana.gov.ar/denuncias. Según informaron, se completa con los datos del denunciante (nombre, teléfono, mail y dirección), del comercio denunciado (calle, número y barrio) y la descripción de la denuncia en cuestión. Aquellos que informen sobreprecios deberán, además, adjuntar el ticket como comprobante. En caso de que no se efectúe la compra, es fundamental tomar una fotografía del precio de dicho producto para añadir a la denuncia y corroborar la falta. De esta manera, Defensa del Consumidor y la Dirección de Inspección podrán confeccionar una base de datos que permitirá a los agentes municipales mayor agilidad y eficacia en los controles. PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Desde el Municipio informaron que los vecinos pueden verificar los precios máximos de referencias establecidos por el gobierno nacional a través del link www.argentina.gob.ar/preciosmaximos Los mismos rigen desde el 20 de marzo y se aplica para hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios. La lista incluye precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza.



