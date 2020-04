P U B L I C



El médico y Concejal del Frente de Todos se mostró muy preocupado por "la negativa del Municipio de sumar actores para hacerle frente a la Pandemia". Afirmó que la postura del oficialismo es la de "seguir rechazando toda la ayuda de profesionales, del sector privado, de los gremios y de las demás fuerzas políticas", y advirtió: "ni el Intendente ni los funcionarios son conscientes de la magnitud de esta situación". El médico y Concejal del Frente de Todos, Rubén Romano, se mostró muy preocupado por "la negativa del Municipio de sumar actores para hacerle frente a la Pandemia", luego de varios pedidos encabezados por el profesional y distintos referentes de la comunidad, de constituir un Comité de Crisis y un Consejo de Médicos para aunar esfuerzos en la diagramación de estrategias para la lucha contra el Coronavirus. "Les propusimos trabajar en conjunto, pero lamentablemente eligen hacerlo solos" dijo Romano luego de la segunda reunión con autoridades sanitarias, en donde definió: "sólo comparten alguna información. Nos cuentan que hacen, como funciona el hospital… Pero no existen espacios para aportar, desarrollar estrategias y proponer medidas. No hablo políticamente. Lo digo como profesional, y junto a los distintos colegas que hemos sido invitados a las reuniones. La postura del oficialismo es la de seguir rechazando toda la ayuda de profesionales, del sector privado, de los gremios y de las demás fuerzas políticas. Apuestan a que no haya muchos infectados en Campana, pero desoyen los datos y la estadística que es sumamente preocupante. Ni el Intendente ni los funcionarios son conscientes de la magnitud de esta situación, y creo que de salirles mal las cosas, estaremos lamentando muchísimo" sentenció. El profesional relató los principales proyectos que fueron rechazados por el Municipio. "Principalmente se ofreció funcionar como un bloque sanitario, entre las clínicas privadas y el Hospital, que trabaje de forma articulada compartiendo profesionales e insumos. Organizando terapias exclusivas para COVID-19, y las restantes para las otras patologías. Para todos los vecinos por igual, tengan o no tengan obra social. Descartaron totalmente organizar un centro de aislamiento propuesto por la Unión Industrial. También desecharon la propuesta de las clínicas privadas y sindicales, de utilizar la ex Clínica Modelo ya que cuenta con todas las instalaciones necesarias y hoy funciona como una especie de hotel, desde la informalidad. Por otro lado", detalló. "Nuestra idea fue que la atención pediátrica se concentre en un solo lugar. Que no se mezcle con otros pacientes. Actuando en conjunto con los mismos médicos, las mismas enfermeras y los mismos recursos, poder separar las patologías y concentrar en un solo lugar los enfermos de Coronavirus. Pero nada de esto fue aceptado. Nuestra preocupación tiene fundamentos. Creo que las autoridades deben tener acceso a la misma información que nos mantiene en alerta. No entendemos por qué motivos se arriesga tanto al desestimar la ayuda. Es la vida de nuestros vecinos la que está en juego" finalizó el Concejal.



