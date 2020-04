"Adoptar medidas tardías implica una pérdida de tiempo que podría significar vidas" aseguró el Dr. Luis Acosta

El científico local fue crítico respecto a las políticas locales frente a la pandemia de Coronavirus. "Resulta preocupante la falta de responsabilidad en el abordaje de problemáticas que obligan a la constante actualización de conocimientos" explicó, calificando a la situación como "preocupante". Luis Acosta está formado en ciencias, investigación y divulgación, obteniendo su título de Doctor en el Grupo de Neurociencias de Sistemas del instituto IFIBIO CONICET en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, parte de su formación doctoral la realizó en el departamento de Neurocirugía de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos de América. Es miembro asesor de la Mesa de Abordaje de Consumos Problemáticos de Campana, e integrante de los equipos técnicos del Frente de Todos. Desde su mirada profesional, se mostró preocupado por las políticas de salud y las medidas implementadas a nivel local frente a la Pandemia de Coronavirus que avanza en el mundo. "Un estudio publicado recientemente estimó que un 95% de los casos de infecciones por CoVid-19 en Wuhan, China, donde surgió el virus, presentaron síntomas antes del 12 de enero de 2020 (menos de un mes del descubrimiento del Coronavirus), dato que asociado a su período de incubación, sugiere una alta posibilidad de riesgos de propagación por parte de personas que no presentan síntomas. En este contexto resulta fundamental entender la importancia de la prevención y recurrir a todas las herramientas disponibles para evitar la propagación del virus, la utilización de barbijos y principalmente mascaras no solo reducirían de manera significativa las probabilidades de contagio, sino que también evitaría que personas potencialmente contagiadas propaguen el virus. Si todas las personas salieran a la calle con máscaras de protección, el virus solo podría sostenerse en algunas superficies durante algunos días (se estima que la duración máxima del virus sería de 4 días)". "Mientras en otros municipios se avanza con el uso obligatorio de estas medidas preventivas nuestra secretaria de salud dijo primero y públicamente que no serían necesarios. Días más tarde, dan marcha atrás con esta información y decretan, tarde, la obligatoriedad del uso en la Ciudad. Resulta preocupante la falta de responsabilidad en el abordaje de problemáticas que obligan a la constante actualización de conocimientos, es necesario que las personas al frente estén capacitadas, nuestra vida y la de todos depende de eso. Es necesario avanzar con la creación de un consejo médico capaz de evaluar, anticipar y responder con celeridad a este y todos los inconvenientes que surjan en el futuro, porque adoptar medidas tardías implica una pérdida de tiempo que podría significar vidas". En cuanto a los datos locales, el Dr. Acosta también mostró su preocupación. "En Campana registramos tres muertes por coronavirus que representa el 20% del total de muertes en la provincia de Buenos Aires, un dato al menos alarmante. Si bien existen directivas a nivel nacional, los municipios dependemos íntegramente de las decisiones que tomen las autoridades locales. El problema que se gestó en torno al cobro de los jubilados dejó en evidencia su importancia: en otros municipios no sólo se organizaron las colas de los bancos, sino que también se aprovechó para vacunar a nuestros abuelos contra la gripe. Por eso creo que en la gestión, en la conducción, están las respuestas". El profesional alertó sobre la falta de medidas concretas, y advirtió un relajamiento en los tiempos de acción del sistema de salud local. "Sinceramente las respuestas parecen escasas e insuficientes. No sabemos cuál es el plan de acción, qué capacitación ha recibido el equipo de salud del hospital, y qué va a pasar cuando esto colapse. Desde diferentes sectores del empresariado, instituciones, la oposición misma, se ha ofrecido ayuda y al parecer no es tenida en cuenta. Es necesario saber cómo piensa intervenir en los barrios, cuando por ahora sólo los aisló cerrando las entradas con tierra, cerrando además la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano para reemplazarlo por un servicio telefónico de asistencia alimentaria que da todo el tiempo ocupado. La situación es crítica, va a empeorar y se necesita actuar rápido". Por último, el Dr. Acosta llamó a la reflexión al Intendente y a las autoridades municipales. "En su gestión se va la vida de nuestros seres queridos. Debe estar a la altura de la situación, gestionar en conjunto con los actores sociales capacitados para llevar adelante esta situación, y ser sumamente responsable. Es necesario avanzar con la creación de un comité de crisis y la conformación del consejo médico, ya que en la ciudad hay muchos profesionales a disposición esperando los invite a actuar, no sólo a escuchar. Porque la vida de los campanenses depende más de las decisiones políticas que del esfuerzo de los médicos".



