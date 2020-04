Preocupado por el impacto social del coronavirus, Alejo Sarna solicitó medidas urgentes

El dirigente del Frente de Todos Campana le propuso al Municipio la creación de un voluntariado vecinal para asistir a los adultos mayores que no tienen familiares que los ayude para hacer compras o ir a la farmacia. También sugirió medidas para auxiliar a Pymes y comercios. El dirigente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna mantuvo una comunicación telefónica con el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Ezequiel Sabor, donde le manifestó su preocupación por los adultos mayores que no tienen quien los asista y la situación de muchas pymes y comercios. "En estos momentos complejos, es el Estado municipal quien tiene la legitimidad política, las herramientas y la estructura necesaria, y quien garantiza los protocolos de seguridad para llevar adelante políticas para atravesar esta circunstancia", le expresó Sarna. El joven referente político detalló sus propuestas. Por un lado, la creación de un "sistema de voluntariado vecinal, centralizado en el Municipio, con el objetivo de asistir a los adultos mayores que no tienen ningún familiar que le puedan hacer las compras, ir a la farmacia, entre otras cosas". Remarcó que "hay cuidar a los grupos de riesgo y asistir a los adultos mayores para evitar que salgan de sus casa en una buena opción para protegerlos". "La propuesta que tenemos se trata de hacer una base de datos por manzanas para que vecinos o vecinas puedan asistir a los adultos mayores de la zona que no cuenten con nadie que los pueda ayudar. Se tiene que realizar un protocolo que sea desarrollado desde la Secretaría de Salud para cuidar a los adultos mayores y a los vecinos y vecinas que voluntariamente se sumen a colaborar. Todo movimiento debe estar monitoreado por las autoridades que aplican el programa para garantizar la seguridad de todos y todas", precisó Sarna. Por otra parte, también abordó con Sabor la situación económica de Pymes y comercios locales: "Estos sectores, que son motor importante de la economía pero que están viviendo una situación delicada, necesitan el auxilio del Estado". "Por eso, creo que desde el Municipio se tienen que tomar medidas para ayudarlos que tienen que empezar, por lo menos, con eximiciones en las tasas por 90 días, para no asfixiar aún más su condición", explicó Sarna. Lo justificó en "el objetivo de preservar la producción, el empleo y la fuente de ingresos de muchísimas familias". "Como dijo Alberto Fernández, estamos atravesando una situación excepcional y para ello, necesitamos tomar medidas excepcionales que nos permitan ayudar a los grupos de riesgo y a los sectores de la economía que más están sufriendo esta coyuntura. Entre todos y todas vamos a salir adelante", concluyó Alejo Sarna.



Preocupado por el impacto social del coronavirus, Alejo Sarna solicitó medidas urgentes

