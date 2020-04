Concejales del Bloque Frente de Todos-PJ cuestionaron la supuesta "inacción" del Estado local ante informes que no serían alentadores para nuestra Ciudad. "Si se manejan números durísimos en cuanto a proyección de enfermos, el Municipio debe estar preparado para el peor escenario. Sin embargo, se dispone para el mejor, aferrados a un nivel de optimismo irracional e irresponsable para un gobernante" afirmaron. Con tres muertos y varios casos sospechosos de COVID-19 en la Ciudad, los concejales del bloque Frente de Todos-PJ consideraron que el escenario local podría ser de mucha gravedad, y cuestionaron la supuesta "inacción" del Estado local ante informes que no serían alentadores para nuestra Ciudad. "El municipio maneja datos de proyecciones de enfermos y sus niveles de gravedad para Campana, que pondrían a cualquiera en acción las 24 hs, invirtiendo cada peso para estar preparados, y coordinando la solidaridad y las ayudas de la mejor manera. Increíblemente esto no ocurre, y por el contrario, existe una pasividad que alarma sumado al rechazo de la ayuda ofrecida desde distintos sectores de la Comunidad, algo que honestamente no estamos en condiciones de subestimar" señaló la Presidenta del bloque, Sol Calle. Por su parte, el Concejal Oscar Trujillo señaló la actitud del Intendente como "de autosuficiencia y soberbia. Y la mayoría de sus funcionarios repiten su lineamiento, cerrándose en sus propios análisis y creencias. Si se manejan números durísimos de proyección de enfermos, el municipio debe estar preparado para el peor escenario. Sin embargo solo se prepara para el mejor, aferrados a un nivel de optimismo irracional e irresponsable para un gobernante. Sin embargo, se dispone para el mejor, aferrados a un nivel de optimismo irracional e irresponsable para un gobernante. La soberbia y la inoperancia ante éstas circunstancias se cuentan en enfermos y en víctimas" sentenció. A su turno, el Concejal Marco Colella se refirió a la desatención social y económica en medio de la cuarentena pandémica. "Tampoco hay un solo funcionario abocado a las pérdidas económicas y sociales de esta crisis. Nadie articula las líneas de acción que la Nación y la Provincia lanzaron para asistir a las Pymes, comercios, y pequeñas empresas. Ni siquiera se evalúa qué actividades podrían funcionar acá. No se están utilizando recursos municipales en la implementación de éstas herramientas, y lo sabemos porque desde la oposición somos el único canal de consulta por parte de estos sectores que se encuentran totalmente desprotegidos". Por último el edil José Insausti se refirió a los sectores más desprotegido de la comunidad. "Observamos que la asistencia alimentaria es deficitaria, hay lugares donde no llega ningún tipo de ayuda. Estamos a contramano del trabajo que vienen realizando la Nación y la Provincia, desde donde se inyectó dinero en el bolsillo de la gente. Se reforzó la AUH, se dispuso el Ingreso Familiar de Emergencia, se avanzó con la Tarjeta Alimentar, y se incrementó el Servicio Alimentario Escolar (SAE) para que los chicos que asisten a los comedores, hoy puedan comer en sus casas y no en la escuela. La provincia envió más de 6000 kilos de alimentos. El gran ausente es el Estado Municipal".





"El Municipio maneja proyecciones de la pandemia que no condicen con las medidas leves que se adoptan"

