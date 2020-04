"Esto va para largo y no tenemos que aprovecharnos y robarle a la gente"

Roberto Monges, dueño de los autoservicios Don Francisco I y II, comenzará a entregar barbijos gratis a clientes desde este lunes, cuando su uso en la ciudad sea obligatorio. Además, el comerciante subrayó que en sus locales se respetan los precios máximos fijados por el gobierno, aunque eso a veces signifique ir a pérdida. Un comerciante de la ciudad gastó 20 mil pesos en barbijos para comenzar a repartirlos gratis entre los clientes que concurran a sus establecimientos, una manera no solo de prevenir contagios sino -remarca- de contribuir con aquellos que no pueden afrontar el costo. Roberto Monges administra junto a su esposa Débora López los autoservicios Don Francisco I y II, ubicados en calle Colón 241 y Maipú 425 del barrio Dallera respectivamente. El lunes, cuando empiece a regir el uso de barbijo o tapaboca obligatorio en el distrito de Campana, Roberto los distribuirá de manera gratuita en sus sucursales donde, además, subraya que se respetan los precios máximos fijados por el Gobierno nacional. "Acá nosotros respetamos todos los precios. Hay gente que se abusa. Te doy un ejemplo: ayer sin ir más lejos una persona me dijo que le habían cobrado 10 leches La Serenísima a 900 pesos, cuando nosotros tenemos las 10 a 500", afirmó el comerciante en diálogo con La Auténtica Defensa. El repaso de los precios por los que se rige continúa: "el cremoso más caro de todos" lo tiene a $240 el kilo y el puré de tomate que había comprado a $33 por unidad se resigna a venderlo a $32, porque así lo reglamenta el Gobierno en sus precios máximos. "Son precios que no existen", expresó. "Pero los vendemos igual: respetamos lo que dice el gobierno". Monges apuntó contra alguno de los proveedores de mercadería, aunque dijo que la suba de precios viene desde el origen de la cadena de abastecimiento. Por eso cree que es necesario "no comprarle y denunciar al que aumenta las cosas", propiciando un efecto dominó que corte la suba de precios de raíz. "Si hubiera una cadena de denuncias se terminaría este tipo de especulación, porque no tienen por qué aumentar las cosas. El huevo hace un mes estaba $1.350 el cajón, hoy está $2.100. ¿Por qué aumentó, si no subió nada? Lo mismo la leche", razonó. "En estos momentos tenemos que colaborar y salir todos juntos. No vale el salvarse unos y otros no. El Gobierno tiene que empezar a recorrer los barrios, que es donde más se exprime a la gente menos pudiente. No puede ser eso, está mal y no lo queremos, nosotros queremos colaborar", afirmó. Para probar su "honestidad comercial", como la llamó, invitó a que auditen sus locales. "Nosotros todo lo vendemos a precio que fija el gobierno", remarcó Monges, quien además señaló que en sus establecimientos se respeta el protocolo Covid-19 en su integridad, desde los horario de apertura y cierre hasta la cantidad máxima de personas que pueden permanecer dentro a la vez. El lunes los autoservicios de Monges y López repartirán barbijos gratuitos de "máxima calidad", según prometen sus responsables. Una forma de colaborar con la comunidad tan valiosa como mantener los precios en reglas. "Esto va para largo y no tenemos que aprovecharnos y robarle a la gente", finalizó el comerciante.

Roberto Monges, dueño de los autoservicios Don Francisco I y II



"Esto va para largo y no tenemos que aprovecharnos y robarle a la gente"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar