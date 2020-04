Un 3 de abril del año 1948, Homero Manzi y Anibal Troilo registraban el tango Sur, que grabara por primera vez Edmundo Rivero. Las crónicas dicen que ya en la primera grabación, el dueño de "El viejo almacén" hizo dos cambios en la letra original.

14 años antes Enrique Santos Discépolo daba a conocer al mundo su obra Cambalache.

Seré acusado de hereje, por los tangueros más ortodoxos, si me animo a pensar que Homero Manzi, de estar entre nosotros, le hubiera dado a su tango un toque social en lugar de escribir una gran historia de amor?Y si pensara que este 2020 ¿es el final de la frase sostenida por muchos: "Cambalache nunca pierde vigencia"?

Después de estos días donde escuchamos más de una vez que "la realidad supera a la ficción", Homero, ¿no sería capaz de poner en la primera estrofa "Argentina, 2020 y más allá…" Difícil de rimar es cierto, pero por qué no pensar que él también se hubiera preguntado que habrá más allá de la inundación o mejor dicho, de esta pandemia?

Al terminar todo esto, nosotros, nuestra Argentina, también vamos a afirmar "ya nunca me verás cómo me vieras"?

Además de Don Homero, está Enrique Santos Discépolo. Él lo escribió y la historia se encargó de mostrarnos que "el siglo veinte fue un despliegue de maldad insolente", que daba lo mismo "un burro que un gran profesor" (sea en clase presencial o por "zoom")

En un tiempo donde el contacto físico no cuenta tampoco es buen tiempo para vivir "todos manoseados" y la realidad nos demuestra que no es tiempo para "sentarse a un lao", para dejar de ver correr lo que pasa y para darnos cuenta ESTO nos dio un cachetazo que nos hace pensar en que solo, ninguno se salva.

En algún momento la historia se encargará de contestarse: de donde vino todo esto? Por qué ahora? Cómo se originó. Por ahora dejaremos que la historia nos permita COMPRENDER EL PRESENTE.

Lo que ocurrió con los jubilados no fue nada más de lo que pasa todos los meses en los días de cobro.

Cultural, social, la explicación que sea. Pero como el sol, esa imagen, "siempre está al inicio de cada mes" y la mayoría de los jubilados con lo que cobran, por cómo se los trata…ya constituyen una población de riesgo. No necesitan de otra pandemia.

Tampoco nos tiene que llamar la atención que en medio de esta hecatombe alguien haga negocio con la compra de un kilo de azúcar, un huevo de pascua, alcohol en gel o un simple barbijo. Eso está en el ADN de muchos compatriotas en cada oportunidad que se pueda: el pan dulce en navidad, la garrafa en invierno, el repelente si hay muchos mosquitos. Infalible. De esto no se salva ni el pastor Gimenez.

Vale también para lo mucho que nos cuesta cumplir con las normas, respetar una orden y dejar de pensar "por uno solo que salga que puede pasar?"

Pero no todo es negro. El coronavirus nos podría servir para, DE UNA VEZ, darnos cuenta no solo de la importancia de tener políticas de estado (tranqui, esto le cabe a todos los partidos políticos) y no de gobiernos y de ponerle fin a la respuesta de una frase más que despreciable "NO ES EL MOMENTO INDICADO", para investigar, construir, invertir, planificar, etc. "Tranquilos esto también les cabe a todos. Los momentos no existen. Existen las necesidades (que no entienden de momentos).

Ay! ¿Será un virus "benigno"? Y sin olvidar los aspectos desgraciados, nos permitió conocer "el gobierno de los mejores", ¿acaso no lo podríamos decir viendo como se trata el tema en materia de salud? Ojalá que en otros temas, en otros tiempos, aprendamos la elección más allá de la ideología de "cada uno de los mejores"

¿El destino? ¿Dios? ¿Alá? Jehová? Completá con lo que quieras …………………., nos presenta además, la oportunidad de oponernos a otro espantoso presagio de Cambalache: "allá en el horno sebamo´ a encontrar". Es posible? Anteriormente hemos dado muestra de mirar al otro. Una inundación. El frío. Pero "el otro" era el que se mojaba, el "otro" el que tenía frío. El agua se iba, llegaba el calor…y todo volvía a la normalidad. Hasta que el agua volvía a subir y la temperatura volvía a bajar…

Hoy, el contexto es diferente. No importa si tenés millones, auto nuevo, ropa de marca, si sos joven, tenés título, sos famoso o….El Covid 19 "no reconoce currículum, ni documentos ni patrimonios. Y entonces…Se vamo´ o no se vamo´ a encontrar? Somos protagonistas de un momento histórico único y por ende somos parte de una experiencia magnífica: poder ver en estos días, que lo que más extrañamos, LO QUE MÁS QUEREMOS ES LO QUE SIEMPRE TENEMOS AL ALCANCE DE LA MANO PERO QUE GENERALMENTE NO VALORAMOS (y que ni la tecnología ni la guita pueden suplantar). Podemos VIVIRLO y no dejarlo librado a los que nos pueda decir un libro de Osho, de Bucay o una placa de Faceboock.

Nada es gratis, porque esta posibilidad "en vida" requiere de un compromiso. La opción es MUY SIMPLE (en la teoría porque después en la práctica….): Seguir como estábamos o cambiar. Y más que nunca quedará más que claro que el origen de ese cambio está en cada uno de nosotros.

Para saber si lo aprendimos habrá que esperar al "día después". Eso sí. Nada (en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural) será igual. Por cuánto tiempo? Ni Ludovica Squirru lo sabe!

Cuando llegaba el domingo de Pascua, compartiendo el almuerzo con toda la familia, mi papá solía decir "para los judíos, la Pascua era el paso que libraba al pueblo de la esclavitud, del mal, hacia una vida mejor. Para los cristianos, significaba el paso de la muerte de Jesús a la vida eterna".

Feliz Pascua, papá. FELIZ "PASO" para TODOS.

Lo siento Discépolo, este mundo FUE, pero paradójicamente y gracias al peligroso virus, apuesto que no seguirá siendo una porquería.