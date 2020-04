P U B L I C







"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32) Los virus: acción y reacción de la tierra contra el hombre. Coloquio con los extraterrestres. Las noticias de estos días pasados que han alarmado al mundo El 31 de diciembre 2019 la comisión sanitaria municipal de Wuhan (China) señaló a la organización mundial de la salud un clúster de casos de pulmonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei. El 9 de enero de 2020, el CDC chino ha referido que ha sido identificado un nuevo coronavirus (2019-ncov) como agente causal y se ha hecho pública la secuencia del genoma. El 30 de enero la OMS ha declarado la epidemia de coronavirus en China como emergencia internacional de salud pública. La situación que está emergiendo está evolucionando rápidamente, están en curso investigaciones epidémicas. El CDC está monitoreando atentamente el brote y realizando evaluaciones del riesgo para guiar a los estados miembros de la unión europea y de la comisión europea en sus actividades de respuesta. Resulta que el coronavirus ahora ya se ha propagado desde china en todo el mundo, con cientos, miles de familias puestas en cuarentena. Italia es el tercer país en el mundo con la mayor cantidad de infectados, el gobierno está afrontando la situación aplicando decretos que han modificado radicalmente la vida cotidiana. después de solo 4 horas de consejo de ministros, el primer ministro italiano Conte y Speranza, el ministro de salud, han ilustrado en directo por tv a toda la nación las primeras medidas provenientes del ejecutivo: aislamiento de 50 mil ciudadanos, 3 meses de detención a quien las viola. Posible recurso a las fuerzas armadas. Suspensión de todas las manifestaciones deportivas. Clausuras de museos, catedrales, bibliotecas, etc. Este escenario en continua y exponencial evolución nos impone el comprender qué es lo que realmente está ocurriendo y por qué. Apelamos a nuestras fuentes celestes que enseñan el arte del discernimiento, la ciencia del espíritu, base de los ritmos y de las leyes de la vida para tener respuestas a las siguientes preguntas. Preguntas de Giorgio Bongiovanni al científico extraterrestre Semarus: (continuación del domingo pasado) ¿Qué elementos nos permiten comprender que nos encontramos frente a una acción de defensa de nuestro planeta? En este caso no hay complot militares, ataques de naciones a los Estados Unidos, aChina, no hay provocaciones, ninguno de los eventuales complotistas está ganando dinero. En la Tierra el hombre ha erigido el dinero como valor supremo, absoluto. En cada operación militar, cuando se organizan ataques a naciones enemigas, en las provocaciones violentas de ciertos institutos criminales, tiene que haber siempre un objetivo de lucro. También en el asesinato político de un personaje, o en el comienzo de una guerra las fuerzas beligerantes tienen que tener una razón lucrativa. Veamos algunos datos. Año 2018: gracias a un aumento en un 120% de las ventas en el tercer trimestre del 2018, los Estados Unidos se han convertido en el segundo mercado más grande de automóviles eléctricos en el mundo con 361.000 vehículos (el 2,1% de la cuota del mercado global), superando a Europa, que ocupa el tercer lugar con 302.000 coches (el 2% de la cuota del mercado). China sigue ocupando el primer lugar con más de un millón de coches eléctricos vendidos el año pasado, con una cuota del mercado del 4% . Desde cuándo se ha manifestado este virus se ha verificado una caída de las ventas de automóviles eléctricos y de accesorios en el mercado chino equivalente al 98,2%, una catástrofe. Estos coches se construyen y se venden en China, pero las empresas que las producen son americanas y europeas (Tesla, Volkswagen, Peugeot). Por lo tanto, es ilógico pensar que los chinos hayan desencadenado un ataque contra ellos mismos para inducir una crisis en Europa y EE.UU., y lo mismo, pensar que Europa y EE.UU. hayan puesto en circulación un virus consciente de que habría perjudicado gravemente dicho floreciente mercado, con la consiguiente pérdida de enormes cantidades de dinero. Este es un ejemplo que nos demuestra como el escenario global de estos días no produce beneficios a nadie. Todas las naciones que se vieran implicadas de ahora en adelante sufrirán importantes pérdidas económicas. Entonces la causa, la razón de lo que está ocurriendo, no es humana, no se trata de un virus creado artificialmente, sino que la cuestión nos reconduce a la naturaleza y a la ley que regula el instinto divino y natural de supervivencia de la madre tierra que podría defenderse legítimamente del hombre violento y asesino. El coronavirus realmente viene de los animales, como reacción de la tierra contra el hombre. Y es sólo el principio. Junto al Ébola, a la peste bubónica y a otros virus muy poderosos, parecidos a gases artificiales que el hombre mismo ha producido, representan elementos naturales capaces de provocar, en pocos días, la muerte de cientos de millones de personas. Continúa el próximo domingo Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

