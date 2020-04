En sus últimas horas antes de la crucifixión, Jesús dijo: "Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya" …"Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre" (Lucas 22:42,44)."Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame" (Marcos 8:34). Pascua no son huevos de pascua, es la cruz de Cristo. Y por ello, sin más, iremos al encuentro con el Crucificado. En términos intelectuales, la cruz es sencilla, parece locura, pero la razón puede retener el sistema de ideas. A saber, Dios, vino al mundo, tomando forma de hombre, siendo llamado Jesús, nunca se le encontró pecado en sus 33 años de vida. Sin embargo, murió en una cruz. Luego, al tercer día resucitó, porque la muerte no le podía retener, ya que la muerte solo se apodera de los pecadores. Luego se apareció a sus discípulos, los cuales al principio estaban desconcertados; empero, fue tal el encuentro con el Resucitado, que sus discípulos cambiaron, de estar totalmente abatidos por la muerte de su Maestro, a testificar gozosamente su resurrección, al punto que todos ellos, a excepción de Judas, fueron martirizados por tal testimonio. Con lo cual, la resurrección de Jesús, toma fuerza y vigor. Ahora, el punto en cuestión, el punto desafiante es el siguiente: La cruz de Cristo está ahí esperando, ¿Qué vas a hacer? Jesús, siendo Dios, podía elegir no pasar por la cruz, él era inocente. No obstante, momentos antes, estando en gran agonía, oraba más intensamente y sudaba gotas de sangre. Jesús bebió en carne propia toda la ira de Dios, cargando los pecados de todos nosotros. Este es el tamaño de su sufrimiento. ¿Quién estaría dispuesto a morir en la cruz? Sinceramente, nadie. El hombre más rico preferiría donar su fortuna, antes que morir en una cruz. Este es el costo, infinito. Y aquí el desafío, parece sencillo el mensaje, pero el corazón no quiere recibirlo, se rebela. Está ahí Jesús sufriendo. Es el rechazado por todos, odiado, blasfemado, abofeteado. ¿Le vas a seguir? Judas prefirió venderle, eligió entregarle, matarle y seguir entre sus cosas antes que entregar sus cosas y seguirle a él. Inflamado en su orgullo, pensó que podría venderle y continuar con vida. Pero ¡oh no!, terminó muriendo,y sin él ¿Sigues ahí plantado firme en tu orgullo? ¿Aún piensas que puedes dejarlo en la cruz indiferente y continuar viviendo plácidamente? ¿Piensas que eres más listo que Judas? Si alguno me quiere seguir, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. El Señor impone la ley del Sufriente. Ahora te está llamando para que marches a su cruz y sufras junto a él. Eso sí, te tengo buenas noticias. Jesús venció aquella cruz, bebió el cáliz del sufrimiento y lo superó. Ahora vive plenamente feliz en comunión con el Padre y el Espíritu. No vas a caminar solo, Jesús te sostendrá. ¿Pero acaso piensas que tú solo puedes llevar tu cruz? ¿Una cruz que ni siquiera conoces y ni sabes a dónde ir? ¿Puedes tú solo cargar con las leyes impuestas, con los sacrificios demandados y con tu propia culpa? Al contrario, llevarás una carga insoportable y no tendrás en quién descargarla. Tu yugo "tu propio yo" te afligirá día tras día y te terminará matando. ¿Y aún sigues ahí, parado en tu orgullo y tu corazón sin quebrarse? Jesús es la única persona que soportó el sufrimiento del mundo entero y lo venció en la cruz. Jesús es el único en vencerlo. Nadie pudo hacerlo y nadie podrá. Mi yugo es liviano dice Jesús. (Mt.11:28) Claro que vas a con-sufrir enJesús, pero no marcharás solo, con las cargas que vos mismo te fabricaste, sino bajo el yugo de aquél que nos conoce y comparte ese mismo yugo con nosotros. ¡Corre a ese Camino! Ese camino no es el de las obras, ni del sufrimiento que te has imaginado, o te han enseñado, es el sufrimiento que Él te indica. Camina hacia él, Él te llama. Sé su discípulo, porque ha llegado el tiempo, y tu Maestro se acerca.¡No te vas a arrepentir! Te lo decimos por nuestra experiencia. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 /437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La cruz de Cristo te está llamando"

Por Josué Monte

