125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 12 de abril de 2020 - Año II-Edición Nº 75 LA IGLESIA ESTÁ VIVA AUNQUE LOS TEMPLOS ESTÉN CERRADOS Queridos hermanos y hermanos de la Parroquia Catedral Al comienzo de este triduo pascual quería saludarlos con este pequeño mensaje, quería decirles, primero, que los extraño. Si para ustedes es difícil no venir a la iglesia para el sacerdote se hace también muy difícil, pero ésta es la Semana Santa que el señor permite que tengamos y desde acá tenemos que seguir adelante y construir nuestra fe y nuestra comunidad parroquial. Quiero que este mensaje llegue a todos los grupos que trabajan en las parroquias catequistas: catequistas, Caritas, los distintos grupos que están animando, los distintos grupos de laicos, también en las capillas y decirles que estamos muy unidos en la Eucaristía. A pesar que los templos están cerrados, la Iglesia está viva, ustedes son la Iglesia en cada una de sus casas si se reúnen y están siguiendo las celebraciones por por el canal digital y rezan en familia siéntanse Iglesia, unidos espiritualmente en la Eucaristía. Nada más quería decirles que los extraño y los quiero mucho y le pido a Dios que cuanto antes termine toda esta situación y nos podamos volver a encontrar, celebrar juntos físicamente la eucaristía, vernos, mirarnos a los ojos, poder abrazarnos y poder compartir la alegría de creer en Jesús. Ahora subamos con Jesús al calvario, sigámoslo participando de su cena, acompañado su muerte, que sea también muerte al pecado y resurrección a una Vida Nueva. Los acompaño y estamos unidos en cada Eucaristía. Dios los bendiga. Padre Fernando Crevatin

Misa en Catedral Santa Florentina - Semana Santa 2020 "Dios participa en nuestro dolor para vencerlo" El franciscano Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, pronunció la homilía en la ceremonia de la Pasión del Señor, celebrada en la Basílica de San Pedro el pasado 10 de abril. Acercó el sufrimiento de Cristo en la cruz a nuestros días, en este momento de dolor e incertidumbre por la crisis sanitaria y social que está causando el coronavirus. "Dios participa en nuestro dolor para vencerlo", ha asegurado, "es aliado nuestro, no del virus". "La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano. De todo sufrimiento, físico y moral. Ya no es un castigo, una maldición". Y ha recordado que "Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también, a su manera, en una especie de ´sacramento universal de salvación´ para el género humano". El franciscano ha expuesto que "tenemos la ocasión de celebrar este año un especial éxodo pascual, salir del ´exilio de la conciencia´ y ha bastado "el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos". "La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han tenido los individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia". También destacó los aspectos positivos de la pandemia: "¿Cuándo, en la memoria humana, los pueblos se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos, como en este momento de dolor?". "Nos hemos olvidado de los muros a construir. El virus no conoce fronteras". "Después de tres días resucitaré", predijo Jesús. El padre Cantalamessa ha dado un mensaje de esperanza: "Nosotros también, después de estos días que esperamos sean cortos, nos levantaremos y saldremos de las tumbas de nuestros hogares. No para volver a la vida anterior como Lázaro, sino a una vida nueva, como Jesús. Una vida más fraterna, más humana. ¡Más cristiana!".

Crucifijo milagroso que presidió la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro AVISO PARROQUIAL Mientras se mantenga en Argentina el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" se continuarán transmitiendo las misas que se celebran en catedral Santa Florentina, de lunes a sábados a las 19 hs. y los domingos a las 11 hs., por el Facebook/Catedral Santa Florentina. Están invitados a participar espiritualmente de la Eucaristía. ¡CRISTO VIVE! ¡Cristo vive! Cristo está entre nosotros y con nosotros. Cristo nos acompaña en estos tiempos de pandemia, de dudas y de muerte. Unete a Jesús. Dile que lo necesitas. Pídele que venga a tu corazón. No importa si te consideras indigno. Pon tu historia en la herida de su costado, y Él te sanará. Confía, búscalo. Dile que venga a tu vida y, con Él, todo cambiará. Acéptalo en tu corazón y serás salvo. ¡Felices Pascuas de Resurrección! ¡Animo! ¡Hay vida, hay esperanza, hay Resurrección!



