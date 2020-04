Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

ABANDONADO: En Pennsylvania descubrieron abandonada en un garaje una de las mejores colecciones de autos clásicos e históricos. Los vehículos irán a la venta. Como si fuera el final de una película de buscadores de tesoros. O vivir una realidad de ensueño de aquellos que añoran los autos clásicos y antiguos. Ya se sabe que los coleccionistas son seres especiales y ese adjetivo le iría muy bien a Larry Schroll, un aficionado a los autos de Pennsylvania en los Estados Unidos, que dedicó su vida al "hobby" de adquirir vehículos durante varios años. Tanto fue así que Larry llegó a reunir más de 50 automóviles clásicos, casi todos estadounidenses, de muchas de las más importantes marcas del mercado. FÓRMULA 1: El Calendario con 15 fechas Salió a la luz un boceto de como estaría confeccionada la temporada 2020 de la Máxima luego de la cancelaciones y supererogaciones de algunos Grandes Premios. Calendario provisional de la Fórmula 1 2020 1- Gran Bretaña, 19 de julio 2- Hungría, 2 de agosto 3- Austria, 9 de agosto* 4- Holanda, 23 de agosto* 5- Bélgica, 30 de agosto 6- Italia, 6 de septiembre 7- Singapur, 20 de septiembre. 8- Rusia, 27 de septiembre. 9- China, 4 de octubre * 10- Japón, 11 de octubre .11- Estados Unidos, 25 de octubre 12- México, 1 de noviembre. 13- Brasil, 8 de noviembre. 14- Vietnam, 22 de noviembre * 15- Abu Dhabi, 6 de diciembre. INDYCAR: La doble fecha en la traza callejera de Detroit se canceló y se modifica el calendario 2020 para poder cumplir con 15 compromisos a lo largo del año, incluyendo las míticas 500 Millas de Indianapolis (postergadas a agosto). MOTOS SUNRA: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados. SUCURSAL: En la zona norte de la provincia de BUENOS AIRES contamos con nuestra sucursal que se instalo en la ciudad de Campana donde en la esquina de Alberdi y Rawson tenemos nuestro local de exposición con gente muy capacitada para nuestros productos que le permiten a los clientes tener la posibilidad de conocer todas las bondades de nuestras motos AGUARDAR: Los pilotos esperan los pasos a seguir como se va ir desarrollando los arranque de los campeonatos y dentro de este contexto el piloto local Daniel Vidal con su auto ya terminado aguarda la desicion de la categoría Turismo Zonal Pista donde viene corriendo y acaba de ganar el campeonato en la clase tres con el chevrolet que atiende Dante Tamburrini desde hace varias temporadas. EMITIR: El presidente de la formula 4 nueva generación RUBEN PEREZ acaba de emitir un comunicado en la pagina oficial de la categoría invitando a todos sus pilotos a mantener la calma y aguardar para continuar cuando arranque con el campeonato tras haber corrido una fecha en La Plata. MOLESTOS: Es cierto que esta cuarentena tiene a los pilotos molestos por no poder estar en pista corriendo y algunos la pasan peor que otros y como se extiende la demora los nervios también los traiciona, en nuestra zona los personajes hacen de la suyas a saber. AMASAR: A la hora de amasar se pudo ver en las redes al ex campeón de Alma el popular pajarito haciendo de las suyas en la cocina amasando para realizar unas medialuna a que empezaron siendo muy pequeña pero terminaron grandes ante la alegría de Betty que no solo grabo el video sino superviso las cuestión gastronómica donde Teodoro Alvarez se manejo mejor que cuando corría su auto. COMBO: Otro personaje muy adicto al automovilismo es Pablo Boetti que recorrer las arterias de la ciudad en su vehículo entregando mercadería a sus clientes con un atuendo muy particular con un gorro de un arquero de futbol, los guantes de un corredor de automovilismo,y una mascara muy similar que supo utilizar en zorro en sus películas,sin duda un combo muy particular donde ademas le sobro tiempo para grabarse cuando realizaba tal reparto PLANCHAR: El robusto periodista de automovilismo se lo pudo ver en pleno trabajo hogareño donde las fotos lo muestran planchando ropa lo que superó todo lo previsible de Titi Rodriguez que cuentan que ademas lo hace demasiado bien y puede terminar como tintorero. COCINERO: Este personaje asegura que planchar no se anima pero si demostró que como sabe cocinar en su casa Daniel Berra el encargado de realizar los almuerzos y si cuadra a veces la cena también algo que asegura lo hace con placer ante el requirimiento familiar PINTAR: Lo de Juan Sbarra va por otro lado donde gentilmente su señora le pidió que aproveche este tiempo para pinta algo que por lógica viene desarrollando con mucho cuidado y dicen que se gasto mas en pinceles que en pintura dado que como no sabe utilizar los mismo se le rompen estará usando esos para la acuarela. JEFE: Dicen que lo entusiasmaron en el dulce hogar para otorgarle un cargo y lo nombraron jefe de compras a Gustavo Emma que con semejante puesto se sintió feliz hasta que llego la hora de ir al mercado donde entre la espera para entra mas poder comprar lo sufrió mas que una carrera de rally. CORTAR: Quizás uno de los mas llamativos es el caso de Juan Zucconi que decidió cortar el césped con su maquina eléctrica y para tal emprendimiento se puso las botitas,el buzo, los guantes y el casco para correr dejando a todos muy preocupados por su actitud de querer de alguna manera. MEZCLA: Las fotos desnudan el momento que Andres Rivero decidió por exigencia familiar cocinar ante un pedido formal de realzar churros, pastelitos o empanadas lo concreto es que el piloto de zarate algo amaso pero aun no pudieron describir que fue lo que realizo dicen que una mezcla de todo ESPEJO: En esto que la pandemia deja secuelas al menos a nuestros personajes le va provocando reacciones llamativas tal el caso de Pablo Villaverde que con peluca colocada frente al espejo con vos de mujer que el muy bien imitaba lleno las redes sociales ante tan divertida actitud y la sorpresa de sus amigos. GIMNASIA: En el comedor de su casa Mariana observaba y va grabando la gimnasia que desarrollaba su marido Pablo Savastano con su hija durante todos los días para estar bien para cuando arranque la alta competencia y parece que a veces se pasa de revoluciones y deben explicarle que la edad no permite mas de lo lógico. CASCO: El abuelo José dice que por razones de seguridad también se mostró de una manera muy particular realizando el asado donde se dejo ver con casco de competición como para no olvidarse que las carreras de karting donde sus nietos de nivel internacional también esperan para volver a los kartódromos. COMPLETO: Lo de Victor Amaranto es para destacar porque en su casa y con tanto tiempo demostró ser un hombre completo arregló el tema de la luz, colocó un calefactor, soldó una reja, pintó y hasta cocinó. Un todo terreno nuestro personaje del rally! HUMOR: Como se lee en un momento complicado como el que todos atravesamos quisimos en esta sección poner un poco de humor con todos a quienes hacen este querido automovilismo y decirle que lo expuesto mas arriba esta documentado con fotos y vídeos de nuestro personajes FÓRMULA 1: La cuarentena mundial por el Coronavirus hace que todos se preocupen por el resto de la población. A través de un video organizado por Ferrari, el piloto alemán envió un mensaje de aliento a los fanaticos de la escuadra italiana. "En estos momentos difíciles e inciertos, espera y no pierdas la esperanza. Si todos hacemos nuestra pequeña contribución y nos ayudamos mutuamente, también podremos superar esta situación. Espero que pronto volvamos a la normalidad", fue el mensaje que transmitió Sebastian Vettel desde las cuentas de redes sociales de Scuderia Ferrari. DESARROLLO: El equipo de Fórmula 1, que diseño, desarrolló y construyó, junto a la UCL, un sistema de ventilación de presión continúa para pacientes con coronavirus, dispuso de los planos para todos aquellos que lo quieran fabricar sin fines de lucro. ENCARAR: El piloto de El Palomar se prepara para afrontar una nueva temporada en clase Promocional. En 2019 corrió en binomio con Diego Noziglia pero este año irá sólo arriba del Fiat 600. Adriel Scalercio correrá solo en 2020 en una nueva experiencia en la Promocional de ALMA. PERJUDICARON: En una entrevista a Néson Piquet, revelada hace algunos años, el brasileño, dijo haber sido campeón en el 81 porque a Reutemann no lo ayudar El brasileño, ganador del campeonato aquel 17 de octubre de ese año en Las Vegas, fue concluyente en un tema polémico que pronto va a cumplir cuatro décadas. Ese nefasto día para "Lole" con el Williams, que arrasó en clasificación por la playa de estacionamiento del Caesars Palace el día viernes y que el sábado, día de la carrera, se arrastró, haciendole perder la corona por un solo punto a beneficio del carioca. AFRONTAR: Víctor Cornejo, vencedor esta temporada en TC 2000 contó detalles de cómo afrontan los deportistas chilenos esta Cuarentena. Chile afronta esta pandemia con un número de más de 4000 contagiados y cerca de 30 fallecidos, la situación es similar a la de Argentina y se siguen tomando todos los recaudas al alcance del Gobierno para frenar este avance inesperado de Coronavirus. TENSIÓN: El ex jefe supremo de la F1, Bernie Ecclestone, cree que la tensión financiera causada por el COVID-19 podría obligar a Haas a abandonar la categoría para siempre. Además, el británico, que será padre nuevamente a los 89 años, opina que la Fórmula 1 debería cancelar el campeonato 2020 por completo. La pausa prolongada y la falta de carreras perjudica a los equipos más pequeños LANZAMIENTO: McLaren, la famosa marca de deportivos británicos, ya tiene representante oficial en la Argentina. Y las primeras dos unidades ya llegaron al país: son los modelos 570S y 600LT, ambos importados de Inglaterra. El representante de McLaren Cars en nuestro mercado es Quantum Group, un grupo chileno especializado en autos Premium, a cargo del empresario trasandino Matías Velasco. DESEO: Gaston Fernandez siempre dice que lindo es ver a mi viejo Ruben después de 20 años arriba de un chasis de vuelta no veo la hora que llegue la carrera con piloto invitado para que ocupe una vez mas esa butaca como el año annterior donde llegue a emocionarme hasta las lagrimas de poder ver lo feliz que estaba RESISTENCIA: WEC anuncia fechas de las últimas carreras de la temporada 2019/20. La categoría publicó un calendario actualizado para lo que resta de su torneo. Además, revelaron que el próximo certamen no empezará al menos hasta marzo. El Mundial de Resistencia anunció una reestructuración para lo que queda de la temporada 2019-2020, que tiene como líder del torneo al cordobés José María López junto a sus compañeros en el Toyota TS050 Hybrid Nº7, Kamui Kobayashi y Mike Conway. REGRESA: El piloto de Pilar regresará a las pistas en 2020 y lo hará con un Fiat 600 en la TC 1600 de ALMA bajo atención del Bocha Performance. El Fiat 600 con el que Sergio Fabricius volverá a la TC 1600 de ALMA en 2020. CONFIRMADO: El TS Racing, que dirige Marcelo Sabella, afrontará la temporada 2020 con Nicolás Traut como piloto. El año pasado disputaron una sola fecha, en Río Cuarto. Finalmente, el Súper TC2000 tendrá cuatro escuadras privadas esta temporada, que aún no tiene fecha de inicio debido a la pandemia del coronavirus. Es que el TS Racing confirmó su presencia con un Chevrolet Cruze, vehículo que disputó una sola competencia en 2019 debido a que sufrió un incendio durante su estrenó en la penúltima fecha en Río Cuarto. DESCONTROLAR: El seis veces campeón mundial de F1 se refirió a los hechos de público conocimiento a través de sus cuentas de redes sociales, y expresó su preocupación ante el futuro. "Nadie sabe por que pasa esto, pero cada uno de nosotros tenemos mucho para pensar", expresó. Sabido es que Lewis Hamilton tiene una visión más allá de la nariz de su Mercedes de Fórmula 1, y que además su condición de referente en el deporte y la sociedad le permite expresarse con respecto a temas referidos al medio ambiente y calidad de vida, como lo hizo en sus cuentas de redes sociales, en donde también sostiene una influencia ante sus seguidores y fanáticos.

