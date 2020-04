Fue el domingo a la tarde, en una panadería. No se descarta que hayan sido los mismos autores del robo a una verdulería el viernes por la mañana, perpetrado a pocos metros de distancia. Los dos ladrones llegaron en moto. Ingresaron a la panadería "Maná del Cielo" y simularon una compra. Luego, sin mediar ningún tipo de resistencia, uno de ellos le pegó un culatazo con un arma de fuego a quien estaba atendiendo detrás del mostrador y les había preparado una docena de facturas. Todo sucedió este domingo alrededor de las 17, en Barnetche al 2200, en el barrio Don Francisco. Los ladrones se llevaron un celular, $200 de la caja, dos Gatorade y, claro, las facturas. Dada la herida cortante sufrida por quien se trataría del hijo del dueño de la panadería, vecinos del lugar decidieron llamar al 911. Fue entonces que se hizo presente un móvil del SAME que le realizó las primeras curaciones en el lugar y luego lo trasladó al hospital. También estuvieron presentes dos móviles del Comando Patrulla Campana, asignados a las zonas 5 y 8. Lo singular es que también sobre Barnetche, pero en la siguiente cuadra, este viernes por la mañana dos jóvenes de entre 17 y 22 años asaltaron a una verdulería. Si bien en la oportunidad no se radicó la denuncia, trascendió que el botín fue de alrededor de $1000.- en efectivo. La policía no descarta que ambos ilícitos hayan sido perpetrados por los mismos autores.

Aunque no se resistió, el joven que se encontraba atendiendo la panadería recibió un “culatazo" en la cabeza.





El viernes por la mañana robaron en la verdulería de la otra cuadra, también sobre Barnetche.

Otro robo en barrio Don Francisco

