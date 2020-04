El mediocampista no regresó a Campana para la segunda mitad de la temporada y se marchó al Centro Deportivo Olmedo, donde no llegó a debutar, dado que el Violeta denunció el caso ante la FIFA por incumplimiento contractual. Y en medio de la pandemia, el jugador fue abandonado por el club ecuatoriano y recién el domingo logró volver a nuestro país en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas. Una de las novelas que dejó el último verano en Mitre y Puccini tuvo a Facundo Affranchino como protagonista principal. El mediocampista no se reintegró a los entrenamientos luego del parate de diciembre, dado que decidió aceptar una propuesta del Centro Deportivo Olmedo de Ecuador a pesar de tener contrato vigente con Villa Dálmine, que denunció la situación ante la FIFA. Ese pésimo combo por el que optó el jugador se terminó de completar con la expansión del coronavirus, que está golpeando fuertemente a Ecuador y que derivó en que varios clubes recorten contratos, una consecuencia que alcanzó al ex River Plate, que quedó "varado" en dicho país, del que recién logró regresar gracias a un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas gestionado por la Embajada. Affranchino (30 años; ex River, San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba, entre otros) llegó a Campana a poco del inicio de la actual temporada de la Primera Nacional para darle mayor experiencia al mediocampo del joven equipo Violeta. Por ello recién debutó en la cuarta fecha (victoria 2-0 sobre Gimnasia de Mendoza como local), ganándose entonces un lugar entre los habituales titulares de Lucas Bovaglio hasta el desgarro que sufrió frente a Atlético de Rafaela. Ése terminó siendo el último partido oficial del volante, quien no pudo participar de las últimas tres fechas del 2019 y, luego, no se reintegró al plantel de Villa Dálmine en enero, cuando se reiniciaron los entrenamientos. Por el contrario: partió hacia Ecuador para tomar una oferta que le realizó el Centro Deportivo Olmedo para disputar la Serie A de la Liga Pro. Esta decisión del jugador provocó mucho enojo en Mitre y Puccini, porque además se sumaba a la salida de Matías Ballini (Independiente Santa Fe de Colombia), los dos mediocampistas de mayor experiencia del plantel. "Ante esta medida tomada por el futbolista, desde nuestra institución se iniciarán las medidas judiciales pertinentes y se llevará el caso ante la FIFA para que el jugador sea sancionado por romper de manera unilateral el contrato y se lo obligará a pagar el resarcimiento correspondiente por faltar a las obligaciones que lo vinculan con nuestro club", explicó Villa Dálmine en enero respecto al caso Affranchino. Este conflicto no le permitió debutar en Olmedo y, encima, cuando se estaba por disputar la quinta fecha de la Serie A de la Liga Pro, el campeonato fue suspendido a raíz de la expansión del coronavirus, una situación que ha golpeado fuertemente a Ecuador. En ese marco, según denunció su representante Guillermo Carral, Affranchino fue abandonado por el club y quedó "varado" en plena pandemia hasta que logró insertarse en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que gestionó la Embajada de nuestro país. "Hoy regresa al país repatriado gracias a la Embajada Argentina después de haber vivido la tortura a la que fue sometido por los dirigentes del Centro Deportivo Olmedo de Ecuador, donde no solo no cobro un dólar de su contrato vigente (habilitado en FIFA), sino que (además) no fue inscripto en Liga Pro y durante la peor pandemia de la humanidad no lo llamaron ni para ofrecerle agua. Ojalá se haga justicia. No puede la mafia ganarle al fútbol", contó Carral en Twitter el domingo. En ese vuelo especial de Aerolíneas Argentinas también viajaron los argentinos Darío y Hernán Franco, entrenador y asistente del Centro Deportivo Olmedo, quienes abandonaron el país dada la crisis sanitaria que afecta a Ecuador. Ante las versiones que esto despertó, el club emitió un comunicado en el que aclara que Franco regresó a Argentina "bajo la autorización de la Comisión Directiva", al tiempo que aprovechó para señalar que Affranchino "tuvo dificultades para finiquitar su contrato con el Club Villa Dálmine, motivo por el cual no pudo hacer oficial su firma de contrato con nuestra institución".

EN VILLA DÁLMINE, AFFRANCHINO DISPUTÓ 9 PARTIDOS, TODOS DE MANERA CONSECUTIVA Y COMO TITULAR. NO MARCÓ GOLES.





AFFRANCHINO EN ECUADOR, FIRMANDO UN AUTÓGRAFO. EL CENTRO DEPORTIVO OLMEDO NUNCA OFICIALIZÓ SU CONTRATACIÓN Y LO TERMINÓ ABANDONANDO, SEGÚN DENUNCIÓ EL REPRESENTANTE DEL JUGADOR.



Coronavirus:

Tras abandonar Villa Dálmine, se frustró el paso de Facundo Affranchino por Ecuador

