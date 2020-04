"Sola en el bosque", el tercer libro de Magela Demarco

Las ilustraciones son de Caru Grossi. La editorial es La Brujita de Papel en Argentina y Editorial Bellaterra en España. Trata sobre el abuso infantil y la violencia familiar. En el medio de la Cuarentena La Auténtica Defensa se anotició que la escritora oriunda de nuestra ciudad Magela Demarco publicó su tercer libro titulado "Sola en el bosque". "Toca, de forma metafórica –y no tanto– la temática del abuso sexual infantil y la violencia familiar", cuenta Demarco y agrega "lamentablemente, los datos estadísticos no reflejan la realidad, en donde muchas más niñas y niños son abusados. Para hacer el libro fuimos asesoradas por psicólogas/os del Servicio de Salud mental del Hospital Materno Infantil San Roque de Entre Ríos, en donde lamentablemente suelen llegar muchos casos". En Argentina, se publicó bajo el sello de la editorial La Brujita de Papel y la Editorial Bellaterra (en España). El libro cuenta con las ilustraciones de Caru Grossi. "Sola en el bosque nació con nosotras. De nuestras vivencias en la infancia y preadolescencia. Y aunque habíamos crecido, todavía, durante algunas noches asomaba el lobo. Luego me fui cruzando con otras compañeras que habían tenido que atravesar situaciones parecidas, diferentes o mucho peores, pero que estaban de pie para poder contarlo. Y hasta denunciarlo", desarrolla la sinopsis. La historia se sumerge en una problemática silenciada por generaciones. Es un tema ríspido, fuerte, que incomoda, que enoja, que duele, sobre todo que duele…"por eso el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos, me ayudó a cuidar las palabras que elegí para contarla. Muchas gracias!", agradece Magela. "Vivimos en carne propia el silencio nuestro y ajeno. Las cicatrices que quedan en el cuerpo y en la psiquis. Por eso sentimos que era tiempo de contar nuestra historia –y la de tantas– y quizás ayudar a que otras se animen a hablar. Y, a los más grandes, a estar receptivos y atentos a lo que tienen para decir o callar las niñas". Y sintetiza "creo que cuando empezamos a hablar y a nombrar lo sucedido comenzamos a reparar el daño causado. Liberar la palabra es el primer paso para liberar el cuerpo, el alma y la mente. Debemos cuidar las infancias porque es ahí donde comienza todo. Por eso, hoy decidimos no callar más y gritar: ¡Fuera lobo!". Magela en el año 2017 escribió "Mi amigo el mar" y un año después publicó su segundo libro para chicos titulado "Un papá con delantal" que trata la temática de la igualdad de género. Augurando que la cuarentena pase y los vecinos puedan adquirir su tercer libro asegura "mi deseo más profundo es que lo que nos está ocurriendo a nivel mundial, nos sirva para entender que nadie se salva solo, que nos tenemos que ayudar entre todos, que nadie tiene coronita ni está exento de nada y que tenemos que cambiar este modo de vida capitalista y consumista en donde las personas somos vistas como consumidores/cosas, porque el Planeta así ya no resiste más".









MAGELA DEMARCO Nacida en 1976, su infancia transcurrió entre Zárate, Campana y la ciudad de Buenos Aires; creció escuchando cuentos e historias narradas que alimentaron su amor por los libros. Es periodista y comunicadora. Trabajó 9 años para Clarín, también pasó por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Banco Internacional de Desarrollo (BID), así como en revistas y fundaciones internacionales, profundizando en temáticas como violencia familiar, educación, salud y medio ambiente. Actualmente Editorial Bruño de Perú publicará para el 2021 diez cuentos de su autoría sumando los dos cuentos que ya tiene.





Hace tres años Magela con su hijo Tobías y la ilustradora Caru Grossi en La Feria del Libro.



"Sola en el bosque", el tercer libro de Magela Demarco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar