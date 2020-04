NOTICIA RELACIONADA: Desde Clínica Delta aseguraron que vienen trabajando muy bien con el Municipio Autoridades de la Clínica Delta se despegaron de las declaraciones del concejal y médico cirujano Rubén Romano, quien es uno de sus accionistas. El fin de semana, el Frente de Todos difundió una gacetilla de prensa con expresiones del edil acerca del trabajo que lleva adelante el Municipio para combatir la pandemia de Covid-19. Romano, que en octubre pasado perdió contra Abella la carrera por la intendencia, criticó la estrategia de las autoridades sanitarias al considerar que no escuchan aportes "de profesionales, del sector privado, de los gremios y de las demás fuerzas políticas". "No entendemos por qué motivos se arriesga tanto al desestimar la ayuda. Es la vida de nuestros vecinos la que está en juego", había manifestado el edil. Ayer lunes por la noche, tras una reunión mantenida con el intendente Abella y funcionarios, Carlos Mendoza, subdirector médico de la Delta, y su administrador, Adrián Ilarramendi, diferenciaron la postura del sanatorio privado. "El doctor Romano hizo declaraciones personales, no institucionales", remarcó Mendoza. El subdirector afirmó que "el trabajo que la Clínica mantiene con las doctoras Acciardi (secretaria de Salud) y Penovi (subsecretaria) no es diario, es horario directamente", desmarcándose así de las consideraciones de Romano. "Hablamos 10-12 horas por días desde que empezó esto. Previamente -con otras patologías y enfermedades- teníamos una relación muy estrecha, aunque no a este nivel, porque esto ya es directamente una comunicación permanente", insistió. Consultado por la situación de la pandemia en Campana, Mendoza sostuvo que "no tiene un pico importante de la pandemia" y que la evolución de la enfermedad hasta ahora "es bastante lenta para lo que ha sido en otros lugares del país y del mundo".

Dr. Rubén Romano. Foto: Archivo.



Carlos Mendoza:

"El doctor Romano hizo declaraciones personales, no institucionales"

