Los intendentes de Juntos por el Cambio reclamaron fondos a Kicillof para el pago de sueldos

"El mayor temor es la incertidumbre de no saber hasta cuándo va a durar esta situación", reconoció un dirigente provincial. En representación de los 61 jefes comunales de Juntos por el Cambio, Julio Garro (La Plata), Manuel Passaglia (San Nicolás) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen) se reunieron con el gobernador. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió hoy de los mandatarios de Juntos por el Cambio. El eje del encuentro, que se realizó en La Plata y del que participaron Julio Garro (La Plata), Manuel Passaglia (San Nicolás) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen), en representación de los 61 intendentes de Cambiemos, fue la necesidad financiera de cada distrito a raíz de la merma en la recaudación local. "Le habían solicitado una reunión para evaluar la situación sanitaria y económica de los municipios. Se registró una caída muy fuerte en la recaudación producto de la baja en la actividad comercial y todo lo ocasionado por la pandemia. En La Plata, por ejemplo, la caída de recaudación por tasas de diversos conceptos supera el 40%, y a eso hay que sumarle la coparticipación que también tuvo una caída fuerte", destacó a Infobae un importante funcionario del gabinete de Garro. Martín Yezza, intendente de Pinamar, se manifestó en el mismo sentido: "Lo más difícil es imaginarse el mediano plazo en cuanto al comportamiento tributario; nuestra ciudad tiene al turismo como industria y, si bien venimos de una buena temporada, nos toca enfrentar meses enteros con nula facturación para nuestros comerciantes, lo cual repercute en el funcionamiento de toda nuestra economía local". El temor de los intendentes, justamente, es no poder pagar los sueldos de abril. "La situación es sumamente compleja, y es probable que las economías municipales no puedan salir adelante sin asistencia financiera del Gobierno", advirtió un dirigente de Cambiemos. Atento a estas necesidades, Kicillof ordenó a cada jefe comunal la confección de un listado de los gastos prioritarios que deberán afrontar en el corto plazo y que evalúen de manera regional las opciones el funcionamiento económico de sus respectivas zonas. Mientras varios municipios ya plantearon la imposibilidad de afrontar la totalidad de la masa salarial de abril, otros, como Lanús, en el conurbano bonaerense, cuentan con un fondo anticíclico para poder hacer frente a los gastos. "Eso nos permite aguantar la embestida de la baja de recaudación durante algunos meses, pero no se puede prolongar en el tiempo; ese es unos de los temas que ya se están hablando con el gobierno nacional y con el provincial para afrontar estos momentos de crisis", destacó un funcionario cercano al intendente Néstor Grindetti. En Mar del Plata, otro ejemplo, se frenaron todos los gastos extra desde el inicio de la cuarentena obligatoria, salvo los que representan gasto público y recolección de basura. Sin embargo, desde el entorno del intendente Guillermo Montenegro también reconocieron la imposibilidad de abonar la totalidad del sueldo del abril si no hay una asistencia financiera por parte de la gobernación bonaerense. Luego del encuentro con Kicillof, Garro destacó: "Los intendentes nos encontramos con realidades diversas cada uno en sus respectivos municipios, por eso queríamos trasladar las inquietudes al gobernador, para trabajar en una mesa junto a la Provincia".

Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, recibieron al intendente de La Plata, Julio Garro. A la izquierda, los jefes comunales Manuel Passaglia (San Nicolás) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen). RECLAMO EN DIPUTADOS "Pedimos que se incorpore al Decreto Nº 352/20 una cláusula que, en el marco del ´Programa para la Emergencia Financiera Provincial´, que establezca la obligatoriedad para las Provincias de distribuir los fondos recibidos mediante dicho programa, en los Municipios y Comunas", afirmaron los legisladores opositores en el texto de la iniciativa. En simultáneo, pero a nivel nacional, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución, a través del cual solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que garantice a las provincias la misma coparticipación que recibieron durante el período anterior, actualizado con la inflación interanual, y que dichos fondos sean transferidos a municipios y comunas. "Pedimos que se incorpore al Decreto Nº 352/20, de fecha 9 de abril de 2020, una cláusula que, en el marco del ´Programa para la Emergencia Financiera Provincial´, establezca la obligatoriedad para las Provincias de distribuir los fondos recibidos mediante dicho programa, en los Municipios y Comunas", afirmaron los legisladores opositores en el texto de la iniciativa. El diputado Hugo Romero (UCR-Córdoba), impulsor del proyecto, afirmó que es la forma de asegurarse de "que cada provincia y por ende cada municipio (vía coparticipación provincial) cuente con los recursos mínimos necesarios que le permitan planificar y actuar frente a las necesidades de sus habitantes".

Los intendentes de Juntos por el Cambio reclamaron fondos a Kicillof para el pago de sueldos

