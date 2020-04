Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. AUTO ABANDONADO "Abandono de auto y basural en calle Perrone y Bellomo (barrio Don Francisco), dejaron abandonado un auto, como en otras oportunidades, que otro día vienen y los queman produciendo contaminación con espeso humo. Sumado a esto, los pastos están altos, lo que ayuda a que sea tierra de nadie, además de basural. Los vecinos agradecerán el retiro del auto", muestra Graciela. DERROCHE DE AGUA "Calle Estrada entre Arenales y Viamonte. Esta pérdida la tiene que reparar la misma empresa que pregona el ahorro y no desperdicio del agua. Hecho el reclamo desde el mes de Enero", escribe Jorge. LUMINARIAS NO FUNCIONAN "No tenemos luz en Colectora Norte, altura Km 71, por FAVOR, tratar de solucionarlo, oscurece cada vez más temprano", muestra Margarita.

14 de Abril de 2020:

Quejas Vecinales

