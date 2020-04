Sr. Director, agradecería la publicación. EL CORONA VIRUS... NOS IGUALO A TODOS. LA SEGURIDAD LA HACEMOS... TODOS Este virus nos igualó a todos, porque todos somos mortales y por lo tanto no distingue raza, religión o status social. Hoy estamos hermanados (mientras se descubra una vacuna) y desde el Presidente hasta el último habitante este es nuestro bendito país y del mundo tenemos que ser consciente que todo lo que hagamos individualmente puede afectar a todos. ¿Tal vez sea un punto de partida? ¿Donde tengamos que replantearnos muchísimas cosas no les parece? Tampoco esto termina cuando se descubra una cura, ya que todos los países del mundo lamentarán muchísimas muertes y un gran deterioro de sus economías. Habrá un antes y un después de esta cruenta pandemia. Pero la seguridad la hacemos entre todos!! Cuando hablo de seguridad puede ser sanitaria como en la actualidad. Pero la seguridad también es la que ejercen las fuerzas policiacas (todas), fiscales, jueces y abogados. A veces la gente debate quien tiene más derechos hoy si el que delinque o el vecino que cumple con la ley (meses antes era el tema Nº 1) La seguridad puede ser vial: y este es el tema que me ocupa y preocupa hoy: he notado que el coronavirus nos unió a todos (políticos, sindicalistas, vecinos, etc.). Todos bajamos un cambio como dicen los chicos sin importar de qué color político seamos. Por eso haber visto al Sr. Intendente Sebastián Abella reunido con su ex contrincante la Sra. Ex Intendenta Stella Giroldi me animó a decir que vamos por el buen camino. Muchos recordamos que en aquellas elecciones los vecinos de San Cayetano y zonas cercanas habían sufrido una catástrofe generadas por las intensas lluvias y la crecida del Rio Panará. (se inundaron). Las mismas se paralizaron y todos fuimos asistidos con lo poco o mucho que teníamos. Tenaris Siderca estaba en crisis y más de 5.000 personas sin trabajo (medio Campana estaba en crisis. ¿Lo recuerdan no? Esa oportunidad la dejaron escapar!! Espero que esta no… Por eso les pido a todos (sean del partido que sean) por los temas muy importantes para nuestra zona cuando todo esto pase. 1) La Rotonda de Mc Donald´s una gran obra que estaba adjudicada por el gobierno anterior. (Hoy no se sabe que pasó). 2) La segunda y la más importante es la Ruta 6 desde la Rotonda de las Acacias hasta Zárate ya que viajo por motivos laborales y la transito todos los días (a veces varias veces por día) es un desastre!! Los 5 puentes destruidos, el asfalto roto, los días de lluvia, la Rotonda y Saavedra y el puente de este Barrio junto con el del Barrio San Felipe, son literalmente un río! Los vecinos la han apodado La Ruta de la Muerte (por la cantidad de accidentes y algunos con víctimas fatales, tienen toda la razón. Por eso señores del partido opositor que hoy tienen más llegada a la gobernación de la provincia y nación les pido que dejen de lado chicanas políticas y ayuden a la gestión que votó el pueblo de Campana. Esto seguramente traerá trabajos para la gente de la construcción que no la está pasando nada bien (después de la terminación de la Obra de Axion). Porque como dijo una gran luchadora social Madre Teresa de Calcuta: "Quien no vive para servir no sirve para vivir". Julio R. Perelstein M. Cáceres 2065 DNI: 13.673.344



Correo de Lectores:

El coronavirus... nos igualo a todos

Por Julio R. Perelstein

