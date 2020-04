MÁS DE 7 MILLONES Más de 7.800.000 de personas percibirán el Ingreso Familiar de Emergencia(IFE), de $ 10.000 para aliviar la crisis por la pandemia del coronavirus, lo cual demandará al Estado un desembolso de $ 80.000 millones, anunció el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli. En una conferencia en Casa de Gobierno, el funcionario precisó que el bono de emergencia por $ 10 mil ya fue percibido por 2.400.000 personas, beneficiarios de la AUH y de la ayuda por embarazo. El resto comenzará a cobrarlo desde el 21 de abril próximo en el caso de los que declararon una cuenta bancaria, y el resto desde el 6 de mayo próximo. ENFERMEDAD PROFESIONAL El Gobierno nacional publicará "en las próximas horas" un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) deberán considerar presuntivamente una enfermedad de carácter profesional" al coronavirus, y no podrán "rechazar la cobertura". "La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS- CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional", señala uno de los artículos del DNU. Además, aclara que la resolución incluirá a "las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio", mientras que "se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas". MÁS QUE EL H1N1 Autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que el nuevo coronavirus es "diez veces más mortífero" que el virus de la gripe A (H1N1), en medio de la pandemia de Covid-19. También destacaron que será necesaria una vacuna para frenar la propagación de la enfermedad y solicitaron a las naciones que se plantean levantar medidas de confinamiento social que lo hagan "de forma estratégica" y priorizando "las zonas del país menos afectadas" por el coronavirus. "Los datos recabados en varios países nos dan una imagen más clara de este virus, de su comportamiento, de la manera de frenarlo", dijo este lunes Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, durante una videoconferencia de prensa desde Ginebra, Suiza. "Sabemos que el Covid-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal: 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe (A-H1N1) de 2009", agregó. TODOS CONTRA TRUMP El senador Bernie Sanders anunció su apoyo a la candidatura del ex vicepresidente Joe Biden para competir por la presidencia de Estados Unidos contra Donald Trump en las elecciones programadas para noviembre. Sanders es el último en sumarse al apoyo a Biden de los ex contendientes de la carrera por convertirse en el candidato a la presidencia del Partido Demócrata, una semana después de que diera por suspendida su campaña. "Hoy le pido a todos los estadounidenses, a cada uno de los demócratas, cada independiente, a muchos republicanos, que se unan a esta campaña para apoyar tu candidatura, que yo respaldo", anunció Sanders en una retransmisión junto a Biden.



Breves: Noticias de Actualidad

14 de Abril de 2020

