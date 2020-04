Efemérides del día de la fecha: 14 de abril

DÍA DE LAS AMÉRICAS Celebrado desde el año 1931, en este día se conmemora la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas en el año 1890, en la Primera Conferencia Internacional Americana, llevada a cabo en Estados Unidos"con el objeto de discutir y recomendar a los respectivos Gobiernos la adopción de un plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y cuestiones que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos; de tratar de asuntos relacionados con el incremento del tráfico comercial y de los medios de comunicación directa entre dichos países […]" Posteriormente, en el año 1948, ésta pasó a ser la Organización de los Estados Americanos (OEA) afianzando su compromiso por la paz y la seguridad del continente americano. Esta jornada es un símbolo de la soberanía y la unión voluntaria entre todos los países para formar una comunidad. Tradicionalmente, en esta celebración se suele entonar el "Himno de las Américas", en el cual se nombran a los países del continente y se manifiesta la alianza de los países: "un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad debemos de vivir gloriosamente". FALLECE MARIO SAPAG Antonio Sapag nació el 25 de mayo del año 1935 en Buenos Aires. El humorista comenzó a realizar imitaciones a los 14 años desatando abundantes carcajadas de sus compañeros de colegio y sus familiares. No obstante, el tiempo dejó eso atrás como un recuerdo de la adolescencia hasta que un día, aprovechando una huelga, el entonces telegrafista del Correo Central se fue a probar a la radio y consiguió su sketch en el popular programa radial "La revista dislocada." Más adelante, sus sobresalientes sketches le permitieron debutar en la televisión, en la versión televisiva de "La revista dislocada", donde trabajó con Jorge Porcel, Juan Carlos Calabró, Carlos Balá, Nelly Beltrán y Tristán. En el año 1960 integró el elenco de "Telecómicos" interpretando a Esmeraldo Alabastrino y el marido sometido junto a Nelly Beltrán. En el año 1963 debutó en la gran pantalla con la película "Canuto Cañete, conscripto del siete" interpretando a Orlando, el compinche de Canuto Cañete (Carlos Balá), en la comedia que tuvo gran recepción por parte del público. A partir de ese momento, las cámaras se convirtieron en fieles compañeras que lo catapultaron a la fama con las películas "Corazón contento" (1969), "Los caballeros de la cama redonda" (1973), "Yo gané el prode… Y ud?" (1973) y las célebres películas protagonizadas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel "Los fierecillos indomables" y "Los fierecillos se divierten" (1982) y "Mirame la palomita" (1985). En lo que respecta a la televisión brilló en "Operación Ja Ja", "El circo de Marrone" y "Polémica en el bar", sin embargo, su consagración llegó en el año 1984 con el programa "Las mil y una de Sapag" donde realizó impecables imitaciones de César Luis Menotti, Tita Merello, Dante Caputo, Raúl Alfonsín, Roberto Galán y Jorge Luis Borges. Ésta última le valió que el gobierno de facto, el Proceso de Reorganización Nacional, lo censurara: "el COMFER me lo prohibió porque decían que era un ataque al patrimonio nacional, pero el propio Borges salió y me defendió" recordó el humorista. En el año 1985, en el Día de los Inocentes, trató de meterse en la Residencia Presidencial de Chapadmalal caracterizado como el entonces canciller de Relaciones Exteriores y de Culto, Dante Caputo, logrando pasar hasta el tercer control de vigilancia, donde lo descubrieron. Falleció en el año 2012 en Buenos Aires. HUNDIMIENTO DEL "TITANIC" La construcción del "RMS Titanic" comenzó en el año 1909 en el astillero "Harland and Wolff" de Belfast(Irlanda del Norte) por orden de la compañía "White Star Line." El acuerdo entre la empresa y el astillero era crear tres transatlánticos ("RMS Titanic", "RMS Olympic" y "HMHS Britannic") lujosos y enormes que compitieran con "RMS Mauretania" y "RMS Lusitania" de la empresa rival "Cunard Line." Tras finalizarse su construcción, en el año 1912, el "Titanic" realizó su viaje inaugural partiendo del puerto de Southampton rumbo a Nueva York en una travesía de ensueño que terminó en tragedia. Cuando llegó la noche, las advertencias acerca de la presencia de icebergs fueron ignoradas manteniendo, insensatamente, la velocidad hasta que los vigías alertaron acerca del gigantesco iceberg ubicado a 500 metros. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por esquivarlo, inevitablemente, se produjo el choque lateral que desencadenó una de las mayores tragedias marítimas de todos los tiempos, al fallecer 1497 personas al sur de la Isla de Terranova.



Efemérides del día de la fecha: 14 de abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar