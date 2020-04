Cuarentena y rehabilitación: aprender a escuchar en casa

Para que la cuarentena no resulte un impedimento al ejercitar la audición, Romina Piccione, Directora en Rehabilitación para Latinoamérica de MED-EL- empresa líder en soluciones auditivas-, comparte diversas herramientas y consejos que pueden ser puestos en práctica con las personas implantadas que viven con nosotros. Si su hijo/a o algún pariente cercano tiene implantes cocleares, seguramente debe estar familiarizado con la rehabilitación auditiva, ya que probablemente tenga citas regulares con un especialista en rehabilitación para aprender a escuchar y hablar con sus nuevos dispositivos. Pero, dado el nuevo contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿cómo practicar estas habilidades en casa? Una de las opciones que recomienda la Lic. Romina Piccione es realizar el Test de Ling, el cual permite asegurarnos de que los dispositivos funcionen de manera correcta y le estén brindando al usuario un acceso auditivo adecuado a todos los sonidos del habla y del lenguaje. "Este test permite evaluar la percepción del habla a través de 6 sonidos que abarcan tanto las frecuencias agudas como las graves, estos son: /a/u /i/s/sh/m. Se sugiere realizar la prueba por la mañana, en un ambiente lo más silencioso posible y sin dar información visual como complemento. La distancia inicial entre la persona implantada y quien esté realizando el test deberá ir incrementándose desde 50cm y 1 metro de distancia, en un primer momento, hasta 3 y 6 metros", explica la especialista- ver video adjunto-. "El Test de Ling se aplica tanto en personas normoyentes, permitiendo, junto a otros estudios, descartar o comprobar la sospecha de hipoacusia, y también se utiliza para la rehabilitación de quienes utilizan audífonos o implantes cocleares", agrega la Lic. Romina Piccione. Además del Test de Ling, también se pueden obtener ideas mirando Rehabilitación En Casa (Rehab At Home). Esta nueva serie de vídeos de rehabilitación está disponible en el canal de Youtube de MED-EL y muestra una serie de actividades fáciles para realizar con los niños. Desde artesanías hasta juegos de mesa, hay muchas maneras divertidas de ayudar a los más chicos a hablar y escuchar. A continuación, la Lic. Romina Piccione, Directora en Rehabilitación de MED-EL, brinda una serie de consejos útiles para poner en práctica en casa con aquellas personas que requieran de rehabilitación auditiva: - Crear un ambiente óptimo de escucha, evitando ruidos que compitan con la voz hablada. - Hablar a intensidad conversacional, ya que la voz gritada causa distorsión y no da claridad al mensaje. - Hablar más de lo que al niño le interesa y motiva. Se recomienda estimularlo a hablar sobre lo que piensa, lo cual hará que cada palabra que diga ejercite su cerebro. - Utilizar los dispositivos la mayor cantidad de horas posibles en el día para que su cerebro se mantenga activo frente a la escucha. - Utilizar diferentes entonaciones, ritmos, acentuaciones y musicalidad en el mensaje, para que ponga mayor atención a lo que está escuchando. - Sentarse del lado donde el niño tiene la prótesis auditiva, en el caso de que tenga una sola, y hablarle cerca, minimizando la distancia para una mayor claridad del mensaje.



Cuarentena y rehabilitación: aprender a escuchar en casa

