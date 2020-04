El Secretario General de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica se había hecho un hisopado de manera preventiva y recibió la confirmación ayer a las 15. Tiene 59 años y 7 stends coronarios. Luego de un total hermetismo, la noticia se filtró ayer por la noche durante el programa televisivo que conduce el periodista Gustavo Sylvestre en C5N: el Secretario General de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica y ex Diputado Nacional, Abel Furlán, resultó positivo al test de coronavirus. Fuentes seguras confirmaron a La Auténtica Defensa que los resultados de un hisopado que se el dirigente se realizó en uno de los conteiners sanitarios que fueron montados sobre la calle Belgrano, frente al Sanatorio Vandor, llegaron ayer a las 15. Según fuentes periodísticas, Furlán aclaró que no experimentó ninguno de los síntomas característicos de la enfermedad ni viajó al exterior últimamente, pero que el viernes último comenzó a desarrollar un cuadro digestivo. Como tiene 59 años y 7 stends coronarios, le recomendaron de manera preventiva hacerse el estudio, que concretó durante el fin de semana. Luego de la confirmación por C5N y como era de esperar, estallaron las redes sociales con todo tipo de versiones, que incluían que había estado en TenarisSiderca ayer por la mañana. Pero más allá de cualquier especulación, lo cierto es que se trata de una figura pública con alta actividad, por lo que no se descarta que haya interactuado con políticos y sindicalistas de nuestra región durante la última semana. Si bien se trata de un vecino de Zárate, anoche se barajaban dos opciones para su internación y aislamiento: el Sanatorio Vandor de nuestra ciudad o el Hospital del Centro Gallego de Capital Federal.



El exdiputado Abel Furlán resultó positivo de coronavirus

