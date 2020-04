Firmaron el contrato de comodato inmueble, totalmente gratuito. El emblemático edificio cuenta con 52 habitaciones y recibirá pacientes leves de Covid-19. La compañía brindará seguridad, mantenimiento y se hará cargo de los servicios, mientras que el Municipio cuidará la salud de los aislados y la limpieza sanitaria. Uno de los edificios más emblemáticos de Campana se encuentra acondicionado para recibir pacientes leves de Covid-19 y evitar así la propagación de los contagios en la comunidad. Se trata del Hotel Siderca, cuyo contrato de comodato inmueble fue firmado la semana pasada entre Tenaris y el Municipio de Campana. La cesión temporal a la Municipalidad incluye, además de las 52 habitaciones con las que cuenta, de un amplio salón de reuniones, comedor y estacionamiento. Tenaris se hará cargo de las comidas a los pacientes, la limpieza de espacios comunes, la seguridad y recepción, el mantenimiento y los servicios de luz, gas, agua, cable, internet, teléfono y lavandería de ropa blanca. En tanto, el Municipio será responsable de la atención de las personas aisladas, la limpieza sanitaria de las habitaciones y los recursos necesarios para llevar la entrega diaria de alimentos. Cabe aclarar que en el edificio solo estarán alojados aquellos pacientes con sintomatología leve de Covid-19, junto a aquellos con cuadros sospechosos que todavía no hayan sido confirmados. El contrato de comodato inmueble es totalmente gratuito para la Municipalidad de Campana y se prolongará hasta el próximo 30 de junio. "Para la comunidad es muy importante poder contar con 52 habitaciones para poder aislar a vecinos con enfermedad leve por coronavirus. Quiero agradecerle a Tenaris y a todo el personal de la residencia por el compromiso que están demostrando frente a esta pandemia. Ojalá no tengamos que usarla, pero de ser así cada actor se ha preparado como señalan los protocolos", manifestó el intendente Sebastián Abella. En efecto, durante las últimas semanas colaboradores de Tenaris abocados a la gestión y mantenimiento de la residencia, junto a personal contratista, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja, participaron de charlas y capacitaciones lideradas por las autoridades sanitarias locales. Se repasaron los protocolos de actuación, las responsabilidades de cada equipo y el correcto uso de elementos de protección personal. Además, el Servicio Médico de Tenaris aplicó vacunas contra la gripe frente al comienzo de la temporada de influenza. La puesta a disposición del Hotel Siderca forma parte de las acciones queTenaris está llevando adelante para hacer frente al Covid-19. Asimismo, cuenta con un plan de donaciones por un total de 1,9 millones de dólares, que será destinado a la adquisición de diversos equipos, insumos sanitarios, acondicionamiento de instalaciones y otros proyectos vinculados a la pandemia. Al día de la fecha, se donaron 350 unidades de alcohol en gel en presentaciones de 5 litros; 3.000 barbijos quirúrgicos; 3.200 mamelucos; 700 gafas; y 3.500 pares de guantes que fueron distribuidos al Hospital Municipal San José, Sanatorio Augusto T. Vandor y Clínica Delta, en Campana, y al Hospital Zonal Virgen del Carmen y el Municipio de Zárate. En paralelo, Tenaris colaboró con un aporte de US$700.000 al Hospital Solidario COVID, proyecto que está desarrollando el Hospital y la Universidad Austral. Se estima que estará en condiciones de operar hacia finales de abril para atender pacientes críticos, sin cobertura médica, derivados del sector de salud pública.

El intendente abella firmó el comodato gratuito con la empresa Tenaris de las instalaciones del hotel Siderca. (La foto es previa al decreto de uso obligatorio de tapabocas).





En el edificio solo estarán alojados aquellos pacientes con sintomatología leve de Covid-19 y aquellos con cuadros sospechosos (Foto tomada antes de la obligatoriedad de usar tapabocas).









Pusimos a disposición de @campanagov, las instalaciones del Hotel Siderca para recibir pacientes con sintomatología leve de #Covid19 o casos sospechosos que aún no han sido confirmados. Es importante que disminuyamos la propagación de contagios y cuidemos a nuestra comunidad. pic.twitter.com/S5j14ku41j — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) April 14, 2020 Pusimos el hotel de #Tenaris en #Campana a disposición de @Campanagov para alojar a pacientes con #COVID19 y en cuarentena obligatoria, el cual comenzó a estar operativo desde el 6 de abril. — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) April 12, 2020

Efecto coronavirus:

El Municipio y Tenaris formalizaron el uso del Hotel Siderca como centro hospitalario

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar