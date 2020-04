Visita del Jefe del Servicio Penitenciario a la Cárcel Campana

Recorrió la UP 21, lugar de trabajo de uno de los pacientes de coronavirus confirmados en la ciudad durante las últimas horas. Llevó tranquilidad al personal allí presente. El quinto caso confirmado de coronavirus en la ciudad motivó la visita del jefe máximo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quien este lunes recorrió las instalaciones de la Unidad Penal 21 donde el paciente cumple funciones como vigilador del perímetro externo. "No bien tomamos conocimiento de lo que le sucedía al suboficial pusimos en aplicación el protocolo sanitario sin demora. Los agentes que compartieron la guardia con él fueron notificados y se encuentran aislados. Hemos reaccionado con celeridad. El personal y los internos han sido informados como corresponde y los informes médicos con respecto a la salud del funcionario afectado son favorables. Quiero llevar tranquilidad tanto a las personas privadas de su libertad como a nuestro personal", afirmó el jefe del SPB, Xavier Areses. El guardia infectado estuvo en contacto con diez compañeros, que ahora cumplen el aislamiento en sus casas. Por lo que se sabe hasta el momento, ninguno presentó síntomas compatibles con el Covid-19. Se cree que se trataría de un contagio comunitario. Este caso había sido confirmado el lunes por la noche por la Clínica Delta, lugar donde el paciente, de 46 años y cuyo nombre no trascendió, se encuentra internado y aislado según el protocolo. El hombre además prestaría un servicio de custodia privada en un farmacia céntrica. Sin bien el establecimiento habría cerrado sus puertas, desde el Municipio informaron que los vecinos que hayan concurriendo los últimos días se comuniquen con la línea 107. Por otra parte, desde el SPB aclararon que el paciente no tuvo contactos con los internos en sus turnos de trabajo, por lo que solo fueron puestos es aislamiento y bajo seguimiento médico sus compañeros más cercanos. Hasta ahora, ninguno desarrollo síntomas compatibles con Covid-19.

“No bien tomamos conocimiento de lo que le sucedía al suboficial pusimos en aplicación el protocolo sanitario sin demora", explicó ayer Areses en su visita a Campana. (Foto de archivo)



Visita del Jefe del Servicio Penitenciario a la Cárcel Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar