Con la participación de distintas fuerzas de seguridad, durante los operativos, se labran infracciones a quienes son detenidos en la vía pública por no respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, se secuestran los vehículos en los que se trasladan. Desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana informan que continúan y se intensifican los controles diarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional. En este marco, con la participación de distintas fuerzas de seguridad, se llevaron a cabo diferentes detenciones en la vía pública. A estos se les labró la correspondiente infracción por trasgredir el artículo 205 del Código Penal sobre "Delitos contra la salud pública" al no respetar la cuarentena. Además, se procedió a secuestrar los vehículos en los que se trasladaban. Al momento, son 23 autos, 10 motos y 1 bicicleta. Desde el Municipio, reiteraron la importancia de respetar el aislamiento por la salud de todos los campanenses.

Trabajan las distintas fuerzas de manera articulada.





Los controles se llevan a cabo en los accesos.





Las fuerzas de seguridad secuestran los vehículos en los que se trasladan los infractores.





Las detenciones se realizan en la vía pública.



Continúan los secuestros de vehículos y las detenciones por no respetar la cuarentena

