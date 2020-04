La presidente del HCD instó a todos los vecinos a "ser más solidarios y responsables" con las personas que contrajeron la enfermedad de Covid-19, como también con sus familiares que afrontan la difícil situación. Frente a los casos confirmados de Coronavirus, la presidente del HCD, Marina Casaretto, solicitó a todos los vecinos a ser más prudentes, solidarios y responsables con la información que se divulga sobre sus identidades. "Como sociedad, debemos respetar la intimidad de los afectados por el Covid-19", manifestó, al tiempo que instó a todos a "ser más empáticos" con las personas que contrajeron la enfermedad, como también con sus familiares que afrontan la difícil situación. Además, aseveró que "es poco prudente que se compartan sus fotos a través de las redes sociales, rumores sobre el motivo de su afección, ni relacionarlo con su nacionalidad, origen social o edad, ya que en estos momentos, nadie está exento de ser contagiado". Siguiendo con esta línea, Casaretto afirmó que "el estigma provoca efectos adversos para la salud pública, ya que las personas que lo sufren pueden ocultar sus síntomas para esquivar la discriminación, logrando que estos tarden más tiempo en buscar atención médica". Por último, la presidente del cuerpo legislativo solicitó a todos los vecinos que "respeten la cuarentena quedándose en sus domicilios y cumplan con los recaudos sanitarios, ya que momentáneamente, es la única forma de minimizar los contagios del Coronavirus".

Casaretto llamó a los vecinos a ser más empáticos y solidarios con las personas que contrajeron Coronavirus. ACLARACIÓN POR CASO POSITIVO DE CORONAVIRUS Ante las consultas recibidas sobre una farmacia céntrica -donde un empleado que no atiende al público dio resultado positivo de Coronavirus, el Municipio informa a quienes hayan transitado por ese comercio que no es necesario que se acerquen al Hospital San José. Ante dudas y consultas, pueden comunicarse las 24 horas al teléfono 107, donde profesionales de la salud les brindarán asesoramiento. "Solicitamos a los vecinos no entrar en pánico, y a quienes hayan concurrido a la farmacia en los últimos días, comunicarse directamente al 107, donde les detallaran los pasos a segur", señalaron desde la Secretaría de Salud.

Casaretto:

"Como sociedad, debemos respetar la intimidad de los afectados por Coronavirus"

