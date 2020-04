"Hoy el foco debe estar puesto es cuidar la salud física y emocional de los vecinos y no en generar pánico infundado entre la población a partir de declaraciones o imágenes que nada tienen que ver con la realidad de nuestra ciudad", aseveró el intendente Abella. En medio de la cuarentena por el Coronavirus, el intendente Sebastian Abella aseguró este martes que "hoy el foco debe estar puesto es cuidar la salud física y emocional de los vecinos y no en generar pánico infundado entre la población a partir de declaraciones públicas o divulgación de imágenes en redes sociales que nada tienen que ver con la realidad de nuestra ciudad". Según trascendió, el Municipio llevará a la Justicia a quienes divulguen noticias que no sean ciertas, ya sean políticos, concejales, empresarios o vecinos, en línea con lo anunciado días atrás por el Gobierno nacional. "Estoy muy decepcionado por la actitud de algunos sectores que lo único que hacen es llevar miedo a la comunidad en un momento en el que tenemos que ser muy responsables, cautos y cuidadosos, sobre todo quienes ocupamos cargos públicos y fuimos elegidos por la gente", reflexionó Abella.

El Intendente converso este martes con la prensa local.



El Municipio llevará a la Justicia a quienes difundan noticias falsas

