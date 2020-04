Ante las consultas recibidas sobre una farmacia céntrica -donde un empleado que no atiende al público dio resultado positivo de Coronavirus, el Municipio informa a quienes hayan transitado por ese comercio que no es necesario que se acerquen al Hospital San José. Ante dudas y consultas, pueden comunicarse las 24 horas al teléfono 107, donde profesionales de la salud les brindarán asesoramiento. "Solicitamos a los vecinos no entrar en pánico, y a quienes hayan concurrido a la farmacia en los últimos días, comunicarse directamente al 107, donde les detallaran los pasos a segur", señalaron desde la Secretaría de Salud.





Aclaración por caso positivo de Coronavirus

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar