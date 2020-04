Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. FALTA DE MANTENIMIENTO "Estas fotos son de Chiclana y Estrada tomadas el 12/03/2020. A quien corresponda que efectúe la limpieza. Gracias. Sería importante que se solucione..... además de esta crisis tenemos dengue" muestra Francisco.

CORREO DE LECTORES Buenos días, querría preguntar, cuál es el motivo que no se dan los nombres de las personas que se contagien del Covid19. ¿Por qué lo ocultan? Porque si darían los nombres los amigos o vecinos, o conocidos que hubiesen estado en contacto con el enfermo, tomaríamos recaudos o a lo mejor avisaríamos que estuvimos contacto con esa persona y le comunicaríamos a las autoridades de la Salud para no ser portador o posible contagiado de la persona en cuestión. Eso evitaría propagar la epidemia a nuestros familiares más directos. Solo creo que no es un delito contagiarse y por eso tendríamos que saber quien se contagia nada mas. D.N.I.:13.473.239 Luis Dorregaray

15 de Abril de 2020:

Quejas Vecinales

