Como Unión Vecinal consulté profesionales médicos de mi confianza, que merecen todo mi respeto por su calidad profesional; quienes -sin pertenecer a ningún espacio político- se ofrecieron a colaborar conmigo en el análisis de la situación actual junto al Dr. Norberto Bonola -referente de nuestro espacio- y pensar juntos las mejores medidas en materia sanitaria que nuestra comunidad debería ejecutar y llevar adelante para fortalecernos frente a la pandemia que se viene, sin dejar nada al azar, teniendo en cuenta las experiencias internacionales que son noticia en el mundo. En principio, queríamos manifestar la poca voluntad que sentimos que hubo para reunir a todos los sectores, por los dias y horarios de la convocatoria. También queremos expresar que desde nuestra humilde visión, la catástrofe sanitaria que soportan y soportaron países más desarrollados que el nuestro, nos obliga a no subestimar la situación, ni a creernos que solos podemos resolver todo. Ni siquiera los países más preparados han salido airosos del contagio exponencial de este virus. En consecuencia, estamos persuadidos que solo trabajando seriamente entre toda la comunidad, cada uno aportando lo suyo desde su lugar, podemos lograr el único objetivo que la ciudad entera espera; que no es otra cosa que prepararnos en forma seria, responsable y profesional para enfrentar la pandemia del COVID-19. En esa inteligencia, creemos que la primer medida urgente es una convocatoria amplia y sin condicionamientos de todos los sectores representativos de la comunidad; no sólo los sectores políticos y sus médicos de confianza; sino también representantes de profesionales, representantes de diversas religiones y cultos, representantes del sector de la educación, del trabajo, los sectores sociales y de la industria y el comercio, fuerzas de seguridad, bomberos, Rotary Club, Club de Leones, Campana Boat Club, Club Ciudad de Campana, etc… La participación de todos es importante para saber con los diferentes recursos que contamos, pero también por la repercusión y fuerza que tiene en toda la comunidad, una decisión tomada con esa pluralidad y amplitud, que además permite una comunicación y acatamiento más estricto. Por su parte, resulta de relevancia el diagnóstico o pronóstico previo de la cantidad de potenciales enfermos que puede tener nuestra ciudad (que todavía no se informó oficialmente), para de esa manera poder cuantificar seriamente estas propuestas que vamos a acercar a las autoridades municipales. Sin perjuicio de ello, y a modo colaborativo, dejamos humildemente algunas ideas y propuestas para que puedan ser analizadas por las autoridades competentes, a saber: 1) Vacunación protegida y domiciliaria, evitando aglomeración de personas que no se recomienda en estos momentos. 2) Internación única PUBLICA-PRIVADA de COVID-19 en Campana, en un lugar diferente al Hospital San José y a las Clínicas privadas, permitiendo continuar en cada nosocomio con las internaciones de otras patologías, pero fundamentalmente evitando la propagación del COVID-19 en las diferentes instalaciones sanitarias locales que siempre son muy concurridas. 3) A tal efecto, deberemos contar con otros establecimientos, equipamiento y recursos necesarios para cumplir con este propósito. El municipio habló del Hotel Siderca, también se mencionó al gimnasio del Club Ciudad de Campana, y así existen muchas opciones en nuestra ciudad. 4) Blindaje de la atención al público del Hospital San José y demás espacios, con un acrílico o similar para PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROFESIONALES DE LA SALUD, evitando contacto directo en la guardia; y toda otra medida de protección de nuestros profesionales y empleados. 5) Controlar la circulación de enfermos de COVID-19 en nuestra ciudad, evitando que pacientes que lleguen con los síntomas puedan volver a su casa sin aislarlos de manera preventiva. 6) Obtener y proveer a los profesionales de la salud del Hospital, todos los recursos humanos e insumos necesarios requeridos. 7) Lograr la incorporación de los recursos humanos y los diferentes insumos en el tiempo oportuno. 8) Control de circulación de vehículos y personas autorizadas dentro de todo el territorio de la ciudad. 9) Control de la situación social, aportando los recursos que resulten necesarios para evitar situaciones de conflictividad en lugares donde escasean los alimentos. Desde ya, y más allá de las propuestas –aún cuando están no sean consideradas o rechazadas- queremos dejar expresado nuestro más ferviente apoyo al Intendente Municipal y a todas las autoridades sanitarias de nuestra ciudad en esta difícil tarea que tienen por delante; esperando que entre todos podamos derrotar al COVID-19 y evitar la mayor cantidad de pérdidas posibles.



Solicitada:

Propuestas y mensajes de Axel Cantlon para enfrentar a la pandemia

