Sergio y Agustín de Los Campedrinos, cambiaron su gira por Europa y más de 15 festivales en Argentina, suspendidos por el coronavirus, por las redes sociales. Y con gran éxito... Los jóvenes folkoristas Sergio y Agustín siguen conquistando al público, no siendo un impedimento la cuarentena. No nos referimos a joyas, ni autos, ni dinero, sino al gran reconocimiento que están teniendo día a día, ya que obtuvieron su primer millón de reproducciones en su video "Zambas románticas" que hace tan solo unos meses publicaron en YouTube. El dúo tenía preparada su gira por Europa y más de 15 festivales en Argentina para esta época, debido a la pandemia se vieron obligados a posponer y cancelar sus actuaciones. Pero no dan tregua a este momento y los contenidos que suben a sus redes se viralizan con rapidez. Los festivales se han apagado por el momento, pero el folklore está más presente que nunca, con más razón en estos momentos donde la música hace más amena esta cuarentena que estamos viviendo.

[VIDEO] En cuarentena: Campedrinos logra su primer millón de reproducciones https://t.co/P6IHVx9NZT #HistoriasdeAcá — LAD.FM (@LADdigitalFM) April 14, 2020

Campedrinos:

Su primer millón

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar