Efemérides del día de la fecha: 15 de abril

DÍA MUNDIAL DEL ARTE Instituido por la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP) en el año 2011, en este día se conmemora el nacimiento de Leonardo da Vinci, se resalta la importancia del arte y la creatividad en todo el mundo como medio para lograr una sociedad más libre, pacífica y desarrollada y se difunden las obras de los artistas para apoyarlos. Leonardo di ser Piero da Vinci nació en el año1452 en Florencia, Italia. Hijo ilegítimo de un noble, su primer contacto con el arte fue a través de su abuela, Lucia di ser Piero di Zoso, que era ceramista. Sus extraordinarios dibujos permitieron que a los 17 años ingresara como aprendiz al taller del renombrado artista Andrea del Verrocchio. Tras superar a su maestro en la pintura, la escultura y el dibujo, Leonardo abrió su propio taller en el que pintó su primer cuadro "Virgen del clavel" y, más adelante, se destacó con la pintura "Adoración de los magos." En el año 1482 se asentó en Milán, donde el duque, Ludovico Sforza, lo apadrinó; allí se desempeñó como ingeniero, abrió una academia en la que enseñó todos sus conocimientos y pintó el fresco "La última cena." Sin embargo, la caída del duque a manos de las tropas francesas provocó que Leonardo huyera a Venecia y trabajara como ingeniero militar y arquitecto. En el año 1504 retornó a Milán y empezó a pintar el retrato de Lisa Gherardini, uno de sus cuadros más célebres que sería conocido como "La Gioconda." Previamente, había retratado a Isabel del Este, dibujado "La virgen y el niño con Santa Ana y San Juan Bautista" y pintado "La batalla de Anghiari" y "La virgen de las rocas." Falleció en el año 1519 en Amboise, Francia. INDEPENDIENTE BICAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES Dirigido por Manuel Giúdice y con importantes figuras como Roberto Ferreiro, Juan Carlos Guzmán, Osvaldo Mura, David Acevedo y Mario Rodríguez, Independiente inició con su "mística copera" en el año 1964 al consagrarse, por primera vez, campeón de la Copa Libertadores. En aquel torneo, el "Rojo" había logrado una hazaña al eliminar al imponente Santos de Pelé, Coutinho y Mengalvio en las semifinales, en dos partidos en los que los de Avellaneda no se achicaron y demostraron su superioridad con habilidad e inteligencia. Lo único que los separaba de la Copa era Nacional de Uruguay que, reacio a dejar ir la Copa, defendió ferreamente su arco y le dio pelea al club argentino en el Estadio Centenario, donde el gol nunca llegó; no obstante, en "La doble visera", Mario Rodríguez, el goleador de la Copa, le dio el triunfo a los locales: "[…] Mario Rodríguez pateó. Fue un tiro por elevación, imparable para el uruguayo Sosa. Mario metió muchos, pero ese fue el gol de su vida porque nos hizo ganar la Copa" comentó a "El Gráfico" Guzmán. Debido a esta victoria, en la edición del año siguiente, Independiente inició la Copa Libertadores desde las semifinales enfrentando a Boca y, por el otro lado, Santos se enfrentaba a Peñarol; dos partidos imperdibles que mantuvieron en vilo a miles de fanáticos. El partido de ida y vuelta entre los equipos argentinos se jugó en "El Monumental" y finalizó con la contundente victoria 2 a 0 con goles de Mura y Rodríguez, en el primer enfrentamiento, y el triunfo "xeneize" 1 a 0, en el segundo enfrentamiento; finalmente el empate 0 a 0, en el tercer encuentro, le dio el pase a la final a Independiente. En la final, los "diablos rojos" jugaron contra Peñarol; en el partido de ida, disputado en el Estadio Libertadores de América, los locales ganaron 1 a 0 con gol de Raúl Bernao a escasos minutos del final mientras que en la vuelta en Estadio Centenario los uruguayos aplastaron a Independiente 3 a 1. Aun así, la esperanza de salir campeones se mantuvo viva porque se debía desempatar en Chile; allí, Independiente destrozó a Peñarol 4 a 1 con goles de Carlos Perez (en contra), Bernao, Avallay y Mura. LA PELÍCULA "LET IT BE" GANA UN OSCAR Un día como hoy en el año 1971, la película "Let it be" de "The Beatles" ganaba el Premio Oscar en la categoría "Mejor banda sonora." La misma era un documental en donde se podía ver a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison ensayando y grabando las canciones del último disco de la banda británica "Let it be", el legendario concierto en la azotea en el año 1969 como también la tensa relación entre los integrantes de la banda que acabó en la separación en el año 1970. Debido a esto último, ninguno se presentó a recibir la estatuilla que en su lugar fue aceptada por el productor Quincy Jones.





Efemérides del día de la fecha: 15 de abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar