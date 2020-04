Familias de los barrios Otamendi y El Portal de la Avenida ayudaron a la población más vulnerable con un plato de alimento y entrega de alimentos no perecederos. En el contexto de mejorar la asistencia alimentaria de la población más vulnerable del barrio Otamendi en esta ocasión Juan Pablo Ojeda del barrio El Portal de la Avenida puso su granito de arena conjuntamente con la familia Medina y familia Cueliche de Otamendi donde el pasado domingo 12 de abril se realizó una gran olla popular. Allí más de 70 personas se llevaron pan fresco y llenaron sus tupers para compartir con sus familias un rico guiso de fideos con pollo. Conjuntamente se les entregó a cada vecino una bolsa de alimento no perecedero. En dicho día también se entregó la donación de más de 250 kilos de alimentos no perecederos al comedor Los Abuelitos de Otamendi. Se agradece infinitamente por las donaciones a los capitanes Oscar Muani, Abel Olivera, Alberto Lago y Marcelo Tejeda.

Juan Pablo Ojeda del barrio El Portal de la Avenida, conjuntamente con la familia Medina y familia Cueliche de Otamendi realizaron el pasado domingo una gran olla popular para los vecinos.











Gran gesto de solidaridad de barrio a barrio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar