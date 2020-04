P U B L I C



Más allá de los entrenamientos que los jugadores están realizando en sus casas, el mediocampista de Villa Dálmine dejó entrever que todos los equipos necesitarán de una mini-pretemporada antes de retomar la competencia. En tiempos de aislamiento por coronavirus, los clubes han debido ajustar situaciones. Por un lado, futbolistas y cuerpo técnico debieron adaptarse a entrenar en sus hogares, mientras que las instituciones han buscado alternativas para seguir en contacto con sus socios y simpatizantes. En ese marco, Villa Dálmine inició un podcast denominado "El Orgullo de Pertenecer", que en su primera edición le permitió al pueblo Violeta escuchar a Federico Recalde. "Estoy tranquilo, en casa, con mi señora y el nene. Por la mañana entreno y por la tarde hacemos distintas actividades para sobrellevar el encierro", contó el mediocampista de 23 años. En cuanto a la forma de entrenar en estos días, "Fede" detalló: "La primera semana nos manejábamos por videos vía WhatsApp y una rutina que nos enviaba el profe. Pero desde la segunda semana lo hacemos a través de Zoom, con todos los jugadores al mismo tiempo y la participación del cuerpo técnico, kinesiólogo, psicólogo y médico". Además, Recalde remarcó que los trabajos "son intensos y ayudan a mantenerte en forma". Sin embargo, consultado sobre la posibilidad de reiniciar el campeonato de inmediato, una vez que estén dadas las condiciones, dejó entrever que todos los equipos van a necesitar de una mini-pretemporada: "Creo que va a costar la vuelta. La mayoría estamos entrenando en espacios reducidos, sobre piso duro y sin contacto con la pelota". Para el volante campanense, que debutó en 2015 y suma 75 partidos en Villa Dálmine, el parate por el coroanvirus llegó en su mejor momento de las últimas temporadas: "Estaba contento, porque estaba teniendo otra vez la chance de ser titular y estaba haciendo buenos partidos, me sentía con confianza. Lamentablemente pasó esto. Así que ahora hay que esperar y después volver a entrenar con todo para tratar de retomar el ritmo que tenía", señaló al respecto. Incluso, en el diálogo que mantuvo con Juan Pablo Paván, el mediocampista señaló que fue "un desahogo importante" el gol que le marcó a Sarmiento de Junín: "Llevaba un año y medio en el que no me sentía bien en lo anímico porque no jugaba con continuidad y hasta quedaba seguido afuera del banco de suplentes" Finalmente, "Fede" también se refirió al retorno de Felipe De la Riva, entrenador al que ya conoce de su anterior paso por el Violeta: "Se lo ve con ganas, aunque mucho no pudimos entrenar con él. Es un técnico que labura mucho, que hace hincapié en cuestiones puntuales sobre las que trabaja hasta llegar a la perfección. Ojalá podamos laburar mucho con él y encontrar resultados positivos".



RECALDE FUE TITULAR EN TODOS LOS PARTIDOS DEL AÑO Y MARCÓ UN GOL ANTE SARMIENTO. COLECTA SOLIDARIA En una iniciativa de la Comisión Directiva y socios y en el marco de la pandemia de coronavirus que tantas dificultades está generando, el Club Villa Dálmine está recibiendo alimentos no perecederos, elementos de higiene y ropa que luego serán entregados en distintos barrios de la ciudad para ayudar a los más necesitados. Las donaciones se reciben de 10 a 13 horas en el salón de la institución y desde la entidad Violeta aclararon que aquellos que se acerquen a colaborar deben hacerlo "con los elementos de protección correspondientes" y que solo pueden hacerlo "aquellas personas que tiene autorización para circular". Igualmente, la campaña dispone de otros dos puntos de recolección de donaciones: Rigoli 1820, en el barrio La Josefa (Cristian); y Mollo 1779, en el barrio Ariel del Plata (Matías). Y, además, cuenta con otra variante: el retiro de donaciones. Para ellos, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 3489-511297(leo), 3489-631809 (Fredy), 3489-570209 (Rodrigo) y 3489-684864 (Martín) para coordinar.

