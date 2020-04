Continúan internados los tres pacientes con coronavirus en Campana

El Municipio de Campana monitorea la evolución de un hombre de 51 años en el Hospital y otro de 47 en la Clínica Delta. Abel Furlán, el líder de la UOM que padece la enfermedad, ingresó al Sanatorio Vandor, aunque su caso se contabiliza en las estadísticas de Zárate. En las últimas horas no se han registrado casos confirmados de Covid-19 en la ciudad de Campana, de acuerdo a lo informado por las autoridades sanitarias al cierre de esta edición. Los dos últimos pacientes identificados, de 47 y 51 años, continuan internados y aislados en la Clínica Delta y el Hospital Municipal San José respectivamente. En tanto, el secretario de la UOM Seccional Campana-Zárate y exdiputado nacional Abel Furlán ingresó ayer al Sanatorio Vandor de calle Belgrano, donde se encuentra en aislamiento. El dirigente metalúrgico padece de Covid-19, según fuentes gremiales le confirmaron ayer a La Auténtica Defensa, y evoluciona sin complicaciones. Por estar radicado en la vecina ciudad de Zárate, el caso de Furlán no se computa en las estadísticas locales, que hasta el momento suman solo 5 casos de coronavirus, tres de los cuales terminaron siendo fatales. Siete personas fallecieron en las últimas 24 horas y 128 nuevos casos de pacientes con coronavirus se confirmaron ayer en todo el país, por lo que la cifra de infectados con el virus asciende a 2.571 y las víctimas fatales hasta el momento son 112. Según el informe del Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas horas fallecieron otras tres personas: dos mujeres, una de 53 años residente de la provincia de Buenos Aires y otra de 67, de Córdoba; y un hombre de 70 años residente en la Ciudad de Buenos Aires. Del total de enfermos confirmados este miércoles, 30 son de la Ciudad de Buenos Aires, 62 de la provincia de Buenos Aires, 7 de Chaco, 6 de Córdoba, 3 de La Rioja, 1 de Mendoza, 1 de Neuquén, 12 de Río Negro, 1 de Salta, 2 de Santa Fe, y 3 de Tierra del Fuego. Además, en el reporte se indicó que se incluyen 11 casos existentes en las Islas Malvinas. De todos los casos registrados hasta este miércoles, 840 (32,8%) son importados, 903 (35,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 425 (16,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

#Ahora miércoles 15 de Abril. Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informa sobre los casos positivos de #Coronavirus en nuestra ciudad. SÓLO LOS 2 ANUNCIADOS AYER: el de 51 años en el hospital y el de 47 años en Clínica Delta. No se registran otros #QuedateEnCasa pic.twitter.com/YX59iVNqCm — Daniel Trila (@dantrila) April 15, 2020

