El joven se radicó hace un año en Dinamarca, pero en mayo se le acaba la visa de trabajo ypor ahora no puede regresar a la Argentina. "Mi situación en el país es de residencia y trabajo por un año bajo el programa de la visa Working Holiday. La misma termina el próximo 13 de mayo. A partir de esa fecha, quedaría en calidad de turista". El que escribe desde Dinamarca es Andrés Duff, uno de los campanenses de futuro incierto en Europa a raíz de la pandemia de coronavirus. Radicado hace casi un año en Copenhague, Andrés fue contactado por La Auténtica Defensa para conocer su situación, la misma por la que están atravesando alrededor de dos centenares más de argentinos. "Hoy 10 chicos del grupo que fueron a la embajada y desde atrás de una puerta les dijeron que manden mail y llamen. Por teléfono, una chica argentina le dijeron que todavía no tenían noticias de la Cancillería", contó el vecino. Cuando expire a mediados de mayo su permiso para trabajar en el país, Andrés no tendrá mucho más tiempo para permanecer en territorio de la Unión Europea. Y si bien afirma que puede costearse el techo unos meses, parando como turista, su deseo es poder retornar a la Argentina o, en todo caso, mudarse a la granja de una amiga cerca de Londres, Inglaterra. "Hace 24 horas consulté al aeropuerto local qué destinos manejan y sólo salen vuelos de Copenhague hacia Frankfurt y Ámsterdam. También me enteré por un amigo que los vuelos Inglaterra-Argentina para mayo por Norwegian y British han sido cancelados y por parte de Argentina. Entiendo por el momento sólo será por Aerolíneas Argentinas", escribió Duff. Pero la aerolínea de bandera solo está operando vuelos especiales. Otro inconveniente para los argentinos en Dinamarca es su poca cantidad comparada con los que están varados en España o Italia. Por eso, en las últimas horas intentaron organizar una convocatoria a compatriotas en Suecia y Alemania para reunirse todos en Copenhague, opción que finalmente fue descartada porque la autorización de ingreso al país escandinavo no es segura. "Yo regresé de unas vacaciones en Inglaterra el día después de que Dinamarca cerrara las fronteras y solamente me dejaron entrar por mi visa de trabajo y pasaporte", señaló el joven vecino. Por ahora, Andrés sigue trabajando de repartidor y tiene planeado mantener su empleo hasta el 13 de mayo. "No quiero decirlo por vivir acá, pero creo que Dinamarca está en el top 3 de los mejores países del mundo. Le están pagando el 90 por ciento del sueldo a todos los trabajadores y a los públicos, el 100. Tengo un conocido que era barman, estaba en negro y le están pagando igual", contó el vecino. "Hay como todo un círculo de seguridad. Acá la gente no vive con dos mangos al mes, vive bien".



