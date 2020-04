P U B L I C



El Lic. Matías Martínez Reina de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), el Dr. Manuel W. Mallardi de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN) y el Lic. Silvio Velázquez, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), realizaron un análisis de la implementación de la educación virtual que se está llevando adelante desde las diferentes unidades académicas, en el escenario de aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Docentes de distintas universidades nacionales realizan grandes esfuerzos para llevar adelante clases virtuales, garantizando el derecho a la educación en esta coyuntura atípica de aislamiento. No obstante, se presentan diversas dificultades en la puesta en acto en la implementación de los dispositivos tecnológicos que ameritan ser considerados. Más allá de la particularidad de cada universidad, en carreras como las de Trabajo Social, donde las estudiantes y los estudiantes deben realizar prácticas de formación profesional en instituciones, existe un común denominador que es la inviabilidad de poder llevar adelante esa instancia que exige de la presencialidad. Al respecto, el Lic. Matías Martínez Reina, Coordinador de Prácticas de la Carrera de Trabajo Social en el Centro Regional Campana de la UNLu refirió lo siguiente: "Queremos transmitir tranquilidad a los y las estudiantes. Más allá que desde las distintas materias se está sosteniendo el dictado de las clases teóricas desde la modalidad virtual, las instancias de trabajo de campo deberán ser reprogramadas una vez que se levante la cuarentena y se normalice la situación". En relación a los obstáculos que ofrece la modalidad virtual, el Lic. Martínez Reina manifestó: "En muchos hogares hay una sola computadora que debe ser compartida por dos o más personas. Muchos estudiantes tienen hijos e hijas en edad escolar que también deben realizar sus tareas virtuales que le envían desde la escuela. A esto hay que agregarle que muchas veces existen problemas de conectividad que dificultan el poder llevar adelante instancias de clases virtuales. Además de preparar y digitalizar las clases tenemos que tener en cuenta todos estos obstáculos que se presentan y contener a nuestros estudiantes que la están pasando mal por la situación propia de aislamiento". El panorama que se presenta en la UNLu se replica, con sus particularidades, en el resto de las unidades académicas del país. El Dr. Manuel Mallardi (UNICEN) es integrante del Frente de Docentes de Trabajo Social "Histórico Crítico". Desde dicho espacio elaboraron un documento con advertencias sobre el ejercicio de la docencia bajo el formato de cursada virtual en tiempos de Cuarentena por Covid-19. "Como docentes ya veníamos realizando desde un inicio de la cuarentena voluntaria distintos intercambios por las redes virtuales habituales. Transitado esos primeros días, y en el marco de la incertidumbre que la situación socio-sanitaria nos coloca, empezamos rápidamente a ver cómo se producía el nuevo intercambio en una plataforma donde ingresamos por primera vez, ya que el dictado de las materias de la carrera es presencial en todos los casos, a lo cual se agregan prácticas de formación profesional con trabajo de campo en territorios e instituciones", refirió el Dr. Mallardi. "Los estudiantes nos comunican ataques de pánico propios o de sus familiares, situaciones de estrés, algunos mensajes estremecedores de nerviosismo, donde es evidente que la salud mental se ve afectada. Ello se agrava para quienes no son de Tandil y volvieron a convivir en sus casas después de años. Estas situaciones nos recargan de angustia e impotencia, aunque hemos realizado acciones solidarias dentro de nuestras posibilidades. Considerando que no están dadas las condiciones para que se imponga una específica modalidad virtual obligatoria, como si la realidad no existiera y fuera un dictado normal desde el hogar. Por último, advertimos que estamos frente a altos niveles de estrés y, tal como ya lo han planteado desde entidades gremiales, esperamos que se tomen medidas que estén a la altura de la situación", señaló el Dr. Mallardi. Por otra parte, el Lic. Silvio Velázquez que es docente de la UNLP, refirió que dentro de las ofertas de Carreras de Grado que propone la Facultad de Trabajo Social de dicha unidad académica, el Profesorado en Trabajo Social presentaba la característica de dictar sus asignaturas con propuestas de extensión de cursadas desde la virtualidad con formatos semipresenciales. En tiempos de emergencia socio sanitaria producto de la pandemia mundial de COVID 19, dicho formato tuvo que ser resignificado, pensando cada cátedra la propuesta que mejor se ajusta a sus intereses en un formato de virtualidad total. "En ese contexto y atendiendo a los obstáculos que se presentaron ligados a la conectividad, principalmente de las y los jóvenes que debieron retornar a sus pueblos a transitar los tiempos de aislamiento social obligatorio preventivo, la cátedra tuvo que pensar diferentes formatos que facilitaran la tareas y que el acto educativo suceda, atendiendo a cada una de estas particularidades. Hasta la fecha, transitamos una interesante experiencia de trabajo que demuestra a las claras el interés y el compromiso de las y los estudiantes que haciendo caso omiso a la no obligatoriedad de la propuesta, buscan también sus estrategias para que lo que necesitan expresar llegue a los destinatarios necesarios", refirió el Lic. Silvio Velázquez.



Matías Martínez Reina





Dr. Manuel W. Mallardi (UNICEN).





Lic. Silvio Velázquez (UNLP).



En tiempos de cuarentena:

Obstáculos y facilitadores de la modalidad virtual en la educación universitaria

