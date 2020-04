CONVOCADOS El presidente Alberto Fernández convocó para este lunes a "todos los gobernadores" a una reunión que se realizará en la Residencia de Olivos, con el objetivo de obtener "un fuerte respaldo" ante la renegociación de la deuda con bonistas. Así lo indicaron fuentes oficiales, que precisaron que "el Presidente realizó una convocatoria para todos los gobernadores, sin distinción de partidos políticos, a Olivos". En ese marco, detallaron que el encuentro sería "de manera presencial", aunque no descartan que algunos mandatarios provinciales se conecten por videollamada.

Foto: Pagina12. VUELO ESPECIAL Un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas partió ayer rumbo a China, con el objetivo de traer al país insumos médicos y materiales de uso preventivo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El vuelo -que fue requerido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, informó la línea de bandera- permitirá traer a la Argentina 13 toneladas de insumos críticos de material sanitario, entre ellos respiradores. El vuelo partió a las 18:30 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y realizará una escala de abastecimiento de combustible en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, antes de llegar a Shangai. "BUSCAR EXCEPCIONES" El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que en la Provincia "la cuarentena va a ser más rígida", pero van a "buscar excepciones en los puntos donde hay oportunidad". "En la provincia de Buenos Aires la cuarentena va a ser más rígida. Lo que pasa es que vamos a buscar excepciones en los puntos donde hay oportunidad, además de un tratamiento focalizado y dinámico", precisó Kicillof en declaraciones a la prensa. Tras participar de un acto de despliegue de nuevos gendarmes en el partido bonaerense de La Matanza, el gobernador indicó: "Donde no hay ningún contagiado y donde se controlan los ingresos y se toman todos los recaudos, la verdad que hay oportunidad. Me han dicho los intendentes de darle excepciones a algunas actividades". ALTA INFLACIÓN La inflación de marzo se disparó al 3,3% en marzo, mes en el que comenzó a impactar con fuerza la pandemia de coronavirus, informó el INDEC. En un año, la suba de precios se ubicó en el 48,3% y en el primer trimestre llegó al 7,8%. En enero, la suba generalizada de precios fue del 2,3% y en febrero se ubicó en 2%, siempre según los datos oficiales. La división Educación fue la de mayor aumento en marzo, con el 17,5%, impulsada por la actualización de cuotas de todos los niveles de la enseñanza. EN AUMENTO Estados Unidos registró ayer 2.228 muertes en un día, en lo que fue el peor balance diario a nivel nacional y global, luego de dos días de venir con un marcado descenso en la cantidad de muertos por coronavirus, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Los decesos diarios habían bajado a alrededor de 1.500 el domingo y el lunes, pero el país contabilizó 2.228 muertes en la noche del martes, y ya son 26 millos fallecimientos en ese país. La cantidad de casos positivos llega casi a las 610 mil personas, lo que representa un incremento de más de 25.000 en relación al día anterior.

Breves: Noticias de Actualidad

16 de Abril de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar