Empresarios del transporte advierten que no podrán pagar salarios

La Federación que los nuclea se lo informó a la UTA a través de un comunicado. "La situación es dramática", señalaron. Y revelaron que la "caída de ingresos" puede generar "quiebras" en el interior. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) alertó ayer a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sobre "la imposibilidad de afrontar el pago de los salarios ante "una caída de ingresos" que puede generar "quiebras" en el interior del país, al tiempo que pidió la asistencia de las autoridades para el sostenimiento de los servicios. "La situación es dramática, lo que impide afrontar el pago de los salarios. Los trabajadores conocen y verifican a diario la drástica caída de los pasajeros transportados, que en ningún distrito del país está por debajo del 90 por ciento", señaló la entidad a través de un documento. La FATAP señaló que "es inevitable la afectación de modo terminal de la posibilidad de afrontar las obligaciones para mantener el sistema, a lo que se suma el otorgamiento de gratuidades estatales por la emergencia", generada a causa de la pandemia de coronavirus. En su comunicado, la FATAP dio cuenta de una misiva enviada a la UTA, que lidera Roberto Fernández, en la que señaló su "seria preocupación" porque "se advierte el concreto e inminente peligro de que la actividad se paralice de forma total ante la imposibilidad de atender el pago de los salarios de los trabajadores". Y añadió: "El personal merece más que nunca cobrar, en especial ante la exposición al contagio que su labor implica. Los insumos básicos de la operación agregan otro elemento a la actual realidad". Según relata en el texto, la FATAP agotó "todas las instancias de gestión ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y las carteras de Trabajo y Transporte, a los que solicitó la declaración de la emergencia en el interior, asistencia, inclusión en el Repro y los beneficios del decreto 332/20, y las cámaras empresarias hicieron lo propio a las provincias y municipios". De acuerdo a la entidad empresaria, la problemática del sector "no halla respuestas que permitan garantizar la regularidad y continuidad de los servicios", no obstante "el gran esfuerzo que realizan junto a sus más de 33 mil trabajadores".

FATAP envió nota a la UTA donde señala su "seria preocupación" porque "se advierte el concreto e inminente peligro de que la actividad se paralice de forma total ante la imposibilidad de atender el pago de los salarios de los trabajadores". COMUNICADO DE PRENSA DE LA UTA Iniciarían una retención de tareas desde las 12 de hoy jueves hasta las 12 de mañana viernes. Roberto Carlos Fernández, Rubén Daniel Domínguez y Jorge Aldo Kiener, Secretario General, Secretario Adjunto y Secretario del Interior del Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor, conjuntamente con los Secretarios Generales de las distintas Seccionales del Interior del País, comunicaron "la profunda preocupación con relación a la crítica situación económica que están atravesando los trabajadores del transporte en interior del país, devenida tras la declaración de la Emergencia Sanitaria establecida por el Gobierno Nacional para todo el territorio argentino". "Ante el incumplimiento al pago de salarios del personal representado, se ha resuelto la retención de tareas a partir de las 12 horas del día jueves 16 hasta las 12 horas del viernes 17 de abril, sin asistencia a los lugares de trabajo" expresaron ayer a última hora. Además agregaron "Somos completamente conscientes de la necesidad de auxilio al sistema de transporte del interior del país, el cual se encuentra actualmente relegado, pese a la esencial tarea que se viene prestando desde la declaración de la emergencia referida". Por último anunciaron que "asumimos la medida adoptada y el reclamo por nuestros derechos, con la menor incidencia posible para la sociedad, entendiendo que si no se asume la deuda salarial habida con los trabajadores tutelados, se nos hace imposible seguir prestando el servicio como se viene realizando hasta la fecha".

Empresarios del transporte advierten que no podrán pagar salarios

